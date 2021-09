Großburgwedel

Der neue Trakt für die Sekundarstufe I des Gymnasiums Großburgwedel füllt sich mit Leben. Nach 15-monatiger Bauzeit ist das neue Gebäude samt Dreifeldhalle für die Fünft- bis Zehntklässler fertig. Mehr als 16 Millionen Euro kostet der Neubau. 765 Schülerinnen und Schüler sind mit dem Start des neuen Schuljahres in das neue Gebäude gezogen. Wie lernt es sich nun dort? Gymnasiasten schildern ihre ersten Eindrücke von dem neuen Gebäude an der Straße Auf der Ramhorst.

Gymnasialrektor Robert Baberske steht vor dem neuen Schulgebäude. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Homebases sind Rückzugsorte für jeden Jahrgang

Entspannt sitzen die Zehntklässler Carlotta Freiberger, Tjoven Hofmann, Nick Rückert und Targe Szamocki auf dem Sofa in der sogenannten Homebase. Regale, Hocker, Flipcharts und dreieckige Tische lassen sich dort ganz individuell nutzen – etwa für kleine Arbeitsgruppen und um die Pause dort zu verbringen. „Einen Rückzugsort für jeden Jahrgang“, nennt das Schulleiter Robert Baberske. Es gibt pro Jahrgang eine Homebase. Fünf Klassen gehören jeweils zu einem Jahrgang, der gemeinsam auf einem Flur untergebracht ist. Gelernt wird in insgesamt 30 Unterrichtsräumen auf drei Etagen.

Gutes Klima sorgt für engagierten Unterricht

Zehntklässler Nick Rückert gefällt die Holzoptik mit den grauen Wänden in den Klassenräumen besonders gut. „Alles sieht schön aus“, sagt der 15-Jährige. Zudem findet er die Einzeltische praktisch, die sich auch in der Höhe verstellen lassen. Im Bestandsgebäude gab es seinen Angaben nach nur Doppeltische. Überhaupt sei das alte Schulmobiliar in die Jahre gekommen und hätte schon viele Macken. „Weil das Klima stimmt, arbeitet man jetzt viel engagierter im Unterricht mit“, sagt der Gymnasiast.

Targe Szamocki (15, von links), Nick Rückert (15), Tjorven Hofmann (15) und Charlotta Freiberger (15) stehen in einem der neuen Klassenzimmer und hinter ihnen ist eine große Schrankwand für Unterrichtsmaterial sowie ein Whiteboard zu sehen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Auch Mitschülerin Carlotta Freiberger ist viel motivierter beim Lernen in der neuen Umgebung – und findet vor allem die U-Form des Neubau samt Pausenhof gelungen. Viel Licht in den Klassenzimmern und neue Technik gebe es hier, sagt sie – und zeigt gleich auf einen Schalter, der den CO2-Gehalt im Raum meldet. Wenn die Luft gut ist, leuchtet das Lämpchen grün. „Wir hatten es aber auch schon rot leuchtend erlebt“, berichtet die 15-Jährige. Dann lüfteten die Schüler gleich. Das müsse angesichts von Corona ohnehin alle 20 Minuten geschehen. In jeder Klasse führt ein Fenster mit vorgebautem Gitter und Moskitonetz dazu, dass eine Dauerbelüftung möglich ist.

Ein Fenster kann auch nach dem Unterricht für Frischluft sorgen, weil ein Gitter und Moskitonetz vorgebaut sind. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Dem Zehntklässler Tjorven Hofmann gefällt vor allem der Pausenhof. Insbesondere die jüngeren Jahrgänge könnten in den Pausen Fußball auf dem Soccercourt spielen. Basketball und ein großes Klettergerüst schafften ebenfalls in den Unterrichtspausen Spaß. „Das hat vorher echt gefehlt“, sagt der 15-Jährige. Doch auch im Klassenraum lässt sich gut Zeit verbringen, hat Mitschüler Targe Szamocki festgestellt. „Die Holzstühle, auf denen wir im Unterricht sitzen, sind erstaunlich bequem.“ Weil die Möbel neu seien, achte die Schulgemeinschaft mehr darauf, berichtet er.

Ein Klettergerüst und einen Soccercourt nutzen die Mädchen und Jungen in den Pausen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Es gibt sechs Unisex-Toiletten pro Jahrgang

Und auch in den Toiletten sollen die Schülerinnen und Schüler mehr auf Sauberkeit achten. Das verspricht sich Schulleiter Baberske zumindest von den sechs neuen Unisex-Toiletten pro Jahrgang. Denn dabei handelt es sich nicht um Gruppen-, sondern um Einzeltoiletten, die über die Flure verteilt sind. Der Schulleiter erhofft sich so eine bessere soziale Kontrolle bei der Nutzung der WCs.

Tafel und ein Beamer sind in jeder Klasse Standard. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Weitere Besonderheiten des modernen Neubaus sind Galerien mit Sitzgelegenheiten und Schließfächern auf jeder Etage. Nicht nur die bieten viel Platz, auch die Klassenzimmer sind größer: Jeder Raum hat 80 Quadratmeter und ist damit um 20 Quadratmeter größer als die üblichen Klassenzimmer. Auch die Technik misst nicht nur den CO2-Gehalt, sondern soll auch ganz konkret beim Lernen helfen. Außer der klassischen Tafel können Schüler und Lehrer einen Beamer samt Lautsprecher und Apple-TV-Kombination gleichzeitig im Unterricht an einer Wand nutzen. Jedes Klassenzimmer verfügt dazu noch über Nasszellen mit einem Becken zum Händewaschen, Papiertüchern und zwei Mülleimern für die Abfalltrennung.

Alle Gymnasiasten sind nun unter einem Dach

Schulleiter Baberske ist froh, dass das Gymnasium in die Planung des neuen Schulgebäudes einbezogen wurde. „Somit sind viele Ideen der Schule wie etwa die Homebases zusammen mit den Planern umgesetzt worden.“ Seinen Angaben nach sind nun alle 1115 Schülerinnen und Schüler unter einem Dach. Die Oberstufe sowie die Fachräume bleiben im Bestandsgebäude – und auch der Haupteingang. Vorher musste das Gymnasium mit 14 Klassen in das Gebäude der gegenüberliegenden IGS ziehen. „Nun erreichen Durchsagen alle Gymnasiasten“, sagt er.

Von Katerina Jarolim-Vormeier