Die Kosten für die Sanierung des Gymnasiums laufen aus dem Ruder. Statt der ursprünglich geplanten 23,4 Millionen Euro veranschlagt das von der Stadt beauftragte Berliner Planungsbüro SEHW mittlerweile Projektkosten von 30,6 Millionen Euro. Das bedeutet Mehrkosten von satten 7,2 Millionen Euro.

Zu viel für die Arbeitsgemeinschaft Gymnasium: Die Vertreter aus Schule, Stadtverwaltung und Politik haben die Reißleine gezogen und die Planer aufgefordert, neue, günstigere Varianten zu entwickeln und zu präsentieren. Diese kamen nun im Schulausschuss auf den Tisch – allerdings nicht, ohne vorab die wichtigsten Eckpunkte des teuren Entwurfs zu erläutern.

Die Unterrichtsformen haben sich verändert

Wie wird in der Schule der Zukunft unterrichtet? An dieser Kernfrage hangelt sich der gemeinsam von Schule, Stadtverwaltung und Planern entwickelte erste Plan entlang und versucht, räumliche Antworten auf diese Frage zu geben. Er schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Schule ihr pädagogisches Konzept umsetzen kann. „Frontalunterricht war gestern. Heute benötigt man andere Unterrichtsformen“, erklärte SEHW-Geschäftsführer und Architekt Hendrik Rieger. „Und die brauchen Platz.“

Und dem trägt der Entwurf Rechnung. Mit dem Abriss und Neubau einzelner Gebäudeteile werden große Klassenräume geschaffen. „Die sind notwendig, um Klassen teilen zu können“, erläuterte Annegrit Bosum-Dybus, Lehrervertreterin im Schulausschuss. Selbstlernzentren sind eines der Zauberwörter moderner Pädagogik. Den Schülern sollen Bereiche angeboten werden, in denen sie allein oder in kleinen Gruppen arbeiten können. Quasi das Pendant zu den Homebase-Bereichen im Neubau für die Sekundarstufe I.

Budgetvariante hätte erhebliche Einschnitte zur Folge

Mit der sogenannten Budgetvariante stellten die Architekten einen alternativen Entwurf vor, der im Rahmen der kalkulierten 23,4 Millionen Euro bleibt – allerdings mit erheblichen Einschnitten: kein zusammenhängender Bereich für die Lehrer, keine Selbstlernzentren für die Schüler, Oberstufenräume mit 60 Quadratmetern, keine Sanierung der Fassade. „Die Schule bleibt in großen Teilen so, wie sie ist“, erklärte Rieger. Und noch etwas machte er klar: „Wenn die Budgetvariante umgesetzt wird, dann sind kurz- und mittelfristig weitere Investitionen für das Gymnasium notwendig, da auch die energetische Sanierung des Gebäudes den Sparmaßnahmen zum Opfer fallen würde.“

Außerdem präsentierte der Architekt noch eine Sparvariante: Die geplante Neugestaltung des Eingangsbereichs würde kostengünstiger gebaut, im Musiktrakt würde auf die akustische Dämmung als Schallschutz verzichtet, 300 Quadratmeter Reserveflächen würden entfallen, der Lehrerbereich kleiner ausfallen, dazu kämen noch Einsparungen an der Fassade. Eine der Folgen dieser Variante: 24 Pädagogen bekämen keinen eigenen Schreibtisch, sondern müssten sich ihren Platz im Lehrerzimmer mit einem Kollegen teilen. Unterm Strich, so der SEHW-Geschäftsführer, ließen sich so immerhin rund 1,1 Millionen Euro einsparen.

Politiker: Nicht beim pädagogischen Konzept sparen

Das ganz große Spardiktat aus den Reihen der Politik wird es aber wohl nicht geben. „Das pädagogische Konzept der Schule ist nicht verhandelbar“, erklärte Stephan Nikolaus-Bredemeier ( SPD). Darum ist für ihn die Budgetvariante nicht denkbar. So sieht es auch die CDU. „Ein Abrücken von dem pädagogischen Konzept darf es nicht geben“, sagte deren Ausschussmitglied Niklas Hanne.

Wie gespart werden könnte, zeigte unter anderem Robert Baberske, Schulleiter des Gymnasiums, auf. „Wir wollen von innen her glänzen, äußerlich könnte man sparen. Fassaden sind pädagogisch nicht notwendig“, sagte er und plädierte damit für Einsparungen am Äußeren der Schule.

Entscheidung soll erst nach der Sommerpause fallen

Entschieden ist aber noch nichts. Und es ist auch nicht mit einem schnellen Beschluss zu rechnen. Auf Vorschlag von CDU-Ratsfraktionschef Michael Kranz soll sich nun erst einmal noch der Bauausschuss mit dem Thema befassen. „Dort gibt es die notwendige Expertise, die wir auch brauchen“, sagte er. Damit ist erst nach den Sommerferien mit einer Entscheidung zu rechnen, wie das Bestandsgebäude des Gymnasiums saniert werden soll.

Aber das ist ja nicht die einzige Baustelle auf dem Weg zum neuen Gymnasium Großburgwedel. Hinzu kommen noch einmal 16 Millionen Euro für den Neubau des Traktes für die Klassen fünf bis zehn inklusive einer neuen Dreifeldsporthalle. Beides ist bereits im Bau und soll im kommenden Sommer fertig sein. Ein Kostenrisiko droht dort nicht. Stadt und Projektentwickler haben einen Festpreis für die schlüsselfertige Übergabe vereinbart.

