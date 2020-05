Großburgwedel

Auf die bei solchen Ereignissen obligatorischen Schnittchen und den Sekt mussten die Gäste verzichten: Das Catering werde man später nachholen, „wahrscheinlich dann zur Einweihung“, wie Burgwedels Bürgermeister Axel Düker ( SPD) sagte. Und so geriet die Grundsteinlegung für den Neubautrakt des Gymnasiums Großburgwedel am Mittwochmittag Corona-bedingt zu einer flotten Sache: Bereits nach einer halben Stunde verließen die mehrere Dutzend Gäste die Baustelle wieder, und der nächste Betonmischer bog auf das Gelände ein.

Der nächste Meilenstein wird die Eröffnung sein: Nach dem Spatenstich für die Neubauten am Gymnasium folgte nun die Grundsteinlegung. Das Baufeld, ehemals Sportplatz, ist nicht wiederzuerkennen.

Die erste Sporthallen-Wand steht bereits

Wer länger schon nicht mehr die Straße Auf der Ramhorst vorbei am Freibad bis zum Ende am Schulzentrum befahren hat, wird den Bereich neben der Aula des Gymnasiums nicht wiedererkennen. Der Sportplatz, genutzt von Generationen von Schülern, ist mittlerweile nicht einmal mehr zu erahnen. Zwei riesige Kräne, erste Betonmauern und unendlich viele Materialstapel bestimmen das Bild. Arbeiter waren am Mittwoch gerade dabei, nach der östlichen Stirnwand der neuen Drei-Feld-Halle die nördliche Wand fertigzustellen. Acht Meter hohe Schaltafeln dienen dabei als Barriere für den Beton. Nördlich davon ist schon der Neubautrakt für die Sekundarstufe 1 in Grundzügen zu erkennen.

Die Eröffnungsmusik für die kurze Zeremonie, vorgetragen von einem Bläsertrio, war flott, passte da aber nicht wirklich ins Bild. Anders als zum ersten Spatenstich, für den er heftige Kritik aus der (damals nicht informierten) Ratspolitik geerntet hatte, hatte der Bürgermeister diesmal auch den Rat eingeladen. Misstöne, die auch nicht zum freudigen Anlass gepasst hätten, blieben deshalb diesmal aus.

Schulleiter Robert Baberske (von links), Markus Kellner, Prokurist bei Depenbrock, Bürgermeister Axel Düker und Polier Georg Simon vollziehen die symbolische Grundsteinlegung. Quelle: Frank Walter

Bürgermeister: „Die Zusammenarbeit klappt reibungslos“

Er freue sich sehr, dass die lange Planung nun in Stein gemeißelt werde, sagte der Bürgermeister. Immerhin handele es sich um „das größte Schulprojekt der Stadt“. Er dankte allen Beteiligten, sowohl im Rathaus als auch bei der Bau- und der Beratungsfirma. Die Zusammenarbeit laufe „absolut reibungslos“. Wenn dies so bleibe, „dann halten wir auch die Zeit- und Kostenpläne“. Bisher gebe es keinerlei Verzögerung.

Geplant ist die Schlüsselübergabe durch das Bauunternehmen Depenbrock für Juli 2021, die Kosten sind auf rund 16 Millionen Euro festgeschrieben. Weitere 18 Millionen Euro hat die Stadt für den Umbau und die Sanierung des bestehenden Schulgebäudes im Anschluss kalkuliert.

Ratsvorsitzender: „Ein großer Tag für Burgwedel “

Doch am Mittwoch galt es nun, erst einmal den Neubau gebührend zu würdigen. Rainer Fredermann ( CDU) sprach als Ratsvorsitzender von einem „großen Tag für Burgwedel“, von einer „historischen Bedeutung“. Schließlich handele es sich bei der Schulbaustelle für die Stadt um nichts Geringeres als das „größte finanzielle Vorhaben jemals“. Auf der langen Suche nach einer vernünftigen Lösung habe man sowohl die Bürger und Unternehmen als Steuerzahler – und damit Geldgeber – als auch die Bedürfnisse der Schüler und Lehrer im Blick gehabt. „Ein kompletter Neubau wäre sicherlich einfacher gewesen, aber auch deutlich teurer.“

Schulleiter Robert Baberske verband seinen Dank mit einem Hinweis auf die Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die auch das Gymnasium Großburgwedel treffen: Der freudige Anlass sei ein „willkommener Kontrapunkt“ dazu. Schon jetzt freue man sich sehr, die neuen Gebäude mit Leben zu füllen. Diese gäben dem Gymnasium räumlich und technisch „ganz neue Chancen“.

Von Frank Walter