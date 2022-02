Großburgwedel

Ein Schülerteam vom Gymnasium Großburgwedel hat beim Planspiel Börse der Sparkasse in Sachen Nachhaltigkeit gepunktet: Die 17-jährigen Luke und Luca belegten in der Nachhaltigkeitsauswertung des Spiels den ersten Platz in der Region Hannover. Sowohl die Schüler als auch die Schule dürfen sich nun über ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro freuen.

Insgesamt haben sich nach Angaben der Sparkasse aus der Region 25 weiterführende Schulen beim Planspiel beteiligt. Bei dem onlinebasierten Lernspiel können verschiedene Gruppen in unterschiedlichen Wettbewerben teilnehmen. Sie erhalten ein Depot mit einem virtuellen Kapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt.

Sparkasse will finanzielle Bildung junger Menschen fördern

„Schülerinnen und Schüler können sich so mit dem Thema ,Börse‘ spielerisch auseinandersetzen und ausprobieren, ohne dabei ein tatsächliches Risiko einzugehen. Als Sparkasse Hannover ist es uns wichtig, die finanzielle Bildung junger Menschen zu fördern“, sagt Dennis Kalupa, Vertriebsdirektor der Sparkasse Hannover an den Standorten Burgwedel, Isernhagen und der Wedemark.

Und so schaffte es das Team aus Burgwedel auf den ersten Platz: Mehr als ein Fünftel ihres Startkapitals investierten sie in den Halbleiterhersteller AMD, der sich unter anderem um die Bekämpfung von Armut bemüht. Damit erwirtschafteten sie einen Nachhaltigkeitsertrag von mehr als 3000. Das bedeutet aber nicht nur einen regionsweiten Sieg. In ganz Niedersachsen belegten sie den dritten Platz.

Die Sparkasse Hannover veranstaltet den Wettbewerb seit fast vier Jahrzehnten. Die 40. Jubiläums-Ausgabe des Planspiels „Börse“ soll am 4. Oktober starten und läuft bis Ende Januar 2023.

Von Alina Stillahn