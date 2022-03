Großburgwedel

Überall in den beiden Schulen hängen ukrainische Flaggen. Damit bekunden die Einrichtungen in Burgwedel die Solidarität mit dem Land. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat das Gymnasium Großburgwedel und die Integrierte Gesamtschule Burgwedel (IGS) erschüttert. Deshalb haben die Schulgemeinschaften eine gemeinsame Aktion auf die Beine gestellt. Schülerinnen und Schüler haben sich in dieser Woche zu einem Peace-Zeichen auf einer Wiese vis à vis dem Freibad formiert – und damit ihren Wunsch nach Frieden ausgedrückt.

Gymnasium und IGS bilden Zeichen für den Frieden

Spontan und unkompliziert hatte der Elftklässler Levin die Aktion von Gymnasium und IGS auf dem Rasen umgesetzt. Diszipliniert standen die Fünft- und Elftklässler im Kreis und hoben die Arme in die Höhe, als Mitschüler Christian die Friedensaktion mit einer Drohne fotografierte.

Spenden für die Ukraine: Die Schulleiter Marco Schinze-Gerber (von links) und Robert Baberske zeigen mit Julia Klimzeck, Katharina Weiß und Doreen Ellrott die Pakete. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Eine weitere übergreifende Aktion beider Schulen war die Spendensammlung für die Ukraine – und die Hilfsbereitschaft aller sei groß gewesen, lobte Julia Klimzeck, Gymnasiallehrerin und Koordinatorin der Aktion. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte beteiligten sich an der Hilfsaktion der katholischen St.-Paulus-Kirchengemeinde. Vor allem Verbandsmaterialien und Hygieneartikel hatten Schülerinnen und Schülern sowie die Lehrerinnen Julia Klimzeck und Katharina Weiß für den Transport ins Kriegsgebiet vorbereitet und verpackt. „Wir haben alle Pakete in zwei Sprachen beschriftet, damit das Sortieren der Artikel in der Ukraine einfacher ist“, sagte Klimzeck.

Jugendliche an Gymnasium und IGS entwickeln Ideen für Mitschüler

Gymnasium und IGS stehen nun vor einer weiteren Herausforderung: Da auch Burgwedel Geflüchtete aufnimmt, werden ab sofort Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an Schulen der Stadt unterrichtet. Am Gymnasium und an der IGS haben sich Projektgruppen gebildet, die die Integration der Jugendlichen in die Schulgemeinschaft organisieren und begleiten werden.

Die Streitschlichter des Gymnasiums haben zum Beispiel ein Patensystem entwickelt, das den neuen Mitschülerinnen und Mitschülern die ersten schulischen wie privaten Schritte in Burgwedel erleichtern soll. „In einem sogenannten Meeting Point wollen wir sie willkommen heißen – und über die wichtigsten Dinge an den Schulen informieren“, sagte Schülerin Magda. Zusammen mit ihren Mitschülerinnen Emma, Merle und Carina seien sie gerade dabei, mit der IGS ein Buch mit den wichtigsten Wörtern und ihren Übersetzungen anzufertigen.

Karte soll Jugendlichen Treffpunkte zeigen

Auch Mitschüler Parsa wirkt an dem Projekt mit. „Ich habe Erfahrung, weil wir mit meiner Familie aus dem Iran geflohen sind“, erzählte der 18-Jährige, der deshalb großen Einsatz bei dem Projekt zeigt. Außerdem planen die Jugendlichen eine Karte. Diese soll die wichtigsten Treffpunkte in der Stadt und auch in Hannover aufzeigen. „Die Map soll vor allem Treffpunkte zeigen, die für die Jugendlichen kein Geld kosten“, sagte die 15-jährige Merle.