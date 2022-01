Großburgwedel

Die Lockdowns sind vorbei und Burgwedels Geschäfte schon lange wieder offen. Trotzdem stellen Händlerinnen und Händler nach zwei Jahren Pandemie immer noch eine gewisse Zurückhaltung beim Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden fest. Um ihre Einbußen auszugleichen, aber auch um konkurrenzfähig zum Onlinehandel zu bleiben, setzen sie teils auf die digitale Vermarktung ihrer Produkte und auf die persönliche Ansprache vor Ort.

„Ich sag Ihnen ganz ehrlich, die Stimmung ist nicht gut, die Leute sind pessimistisch, und das liegt nicht nur am Wetter“, sagt Karin Militky. In ihrer Boutique Gabrielamoden an der Straße Im Mitteldorf kommt sie mit vielen Stammkunden ins Gespräch. „Die Unsicherheit bei den Menschen ist aktuell größer als zu Beginn der Pandemie.“ Angesichts mächtig steigender Gas-, Strom- und Benzinpreise sowie allgemeiner Inflation hielten die Leute ihr Geld sehr zusammen. „Ich spreche auch viel mit Einkäufern, es ist überall das Gleiche: Es ist schwierig.“

„Mein Laden ist mein Baby“

Doch die Flinte ins Korn werfen will die gebürtige Berlinerin nicht, die seit mehr als 35 Jahren in Burgwedel unterwegs in Sachen hochwertiger Damenmode ist. „Mein Laden ist mein Baby. Ich habe immer gesagt: Ich schließe, wenn ich das will, und nicht, wenn ich das muss. Und dafür kämpfe ich.“

Karin Militky hat ein Motto: „Wenn die Zeiten schwierig sind, investiere und hebe dich ab.“ Quelle: Alina Stillahn

Wegen des Lockdowns im vergangenen Jahr habe sie einen Großteil der Herbst- und Winterkollektion nicht wie geplant verkaufen können. „Da habe ich 50 Prozent gegeben. Und das tue ich jetzt wieder“, sagt sie. Sie befolge einen einfaches Motto: „Wenn die Zeiten schwierig sind, investiere und hebe dich ab.“ Und dabei könne sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Sabine Kootsch immer auf die Unterstützung ihrer Stammkunden setzen.

Es fehlt an der „Einkaufslust“

Aus einigen Gesprächen mit Händlerinnen und Händlern weiß auch der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute, Stefan Müller, zu berichten, dass es an der „Einkaufslust“ fehle. Zur Maskenpflicht und Corona-Müdigkeit komme aktuell noch das schlechte Wetter, sagt er. „Da ist die Stimmung wirklich eingetrübt“, findet Müller. Ob auch der wachsende Onlinehandel Auswirkungen auf die Kaufbereitschaft in Burgwedel hat, könne er nur vermuten. „Davon gehen wir aus, dass hier dieselbe Entwicklung stattfindet wie es in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt der Fall ist“, so Müller.

IGK setzt auf „Kunst in Bewegung“ Bei der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) hofft man aufs Frühjahr. Die Mitgliederversammlung konnte nun wegen der Pandemie zum zweiten Mal nicht stattfinden, wie der Vorsitzende Stefan Müller berichtet. „Wir wünschen uns, dass wir uns natürlich auch treffen können.“ Welche Veranstaltungen sie in diesem Jahr durchführen könnten, stünde wegen der Corona-Krise auch noch nicht fest. Mit den Planungen zum Stadtfest starteten sie erst im Mai. Ob Jazz unter Sternen und der Weihnachtsmarkt stattfinden werden, vermag er auch noch nicht zu sagen. Immerhin gingen sie davon aus, dass sie „Kunst in Bewegung“ auch 2022 ausrichten könnten. Die Veranstaltung konnte die IGK mit einem angepassten Konzept bereits erfolgreich 2021 durchführen. „Wir gehen davon aus, dass es funktioniert, weil es unter Corona-Bedingungen schon funktioniert hat“, so Müller.

Es habe sich bemerkbar gemacht, dass Uhren und Schmuck gerade auch im Weihnachtsgeschäft vielfach übers Internet verkauft wurden, berichtet Kristin Kurz, Inhaberin von Karins Schmucklädchen an der Von-Alten-Straße. „Die Leute kamen beispielsweise mit dort gekauften Uhren und ließen die Bänder bei uns kürzen.“ Der Service vor Ort sei eben das Besondere an beiden Geschäften in Großburgwedel und der Wedemark – mit den dahinterstehenden Experten wie Goldschmiede- und Uhrmachermeister.

Kristin Kurz setzt auf Expertenwissen und digitale Angebote. Quelle: Alina Stillahn

Schmuckgeschäft will Internetpräsenz ausbauen

Dennoch solle nun auch die Internetpräsenz weiter ausgebaut werden – und zwar mithilfe des Förderprogrammes, welches das Land Niedersachsen speziell für die Digitalisierung im Einzelhandel aufgelegt hat. „Wir wollen die Auffindbarkeit und Reichweite damit verbessern, uns also vermehrt zweigleisig aufstellen“, sagt Kurz. Mit der sogenannten Privatjuwel-Linie, aus Privatbesitz stammenden Uhren und Schmuckstücken, die fachmännisch geprüft und teilweise umgearbeitet wurden und via Onlineshop angeboten werden, habe man sich bereits eine zusätzliche Nische zu eröffnen versucht.

Marion Wilking, Filialleiterin beim Modegeschäft Mira Michi, ist dankbar, dass ihr die Stammkunden die Treue gehalten haben. Quelle: Alina Stillahn

„Natürlich ist ein Einbruch da“, sagt auch Filialleiterin Marion Wilking vom Modegeschäft Mira Michi an der Von-Alten-Straße. „Letztendlich haben die Leute auch gemerkt, dass sie mit weniger zufrieden sind.“ Auch bei einigen Kundinnen und Kunden bemerke sie die coronabedingte Unzufriedenheit. „Die Kunden wollen auch mal unbeschwert einkaufen, mit Maske geht das nicht so gut.“ Trotzdem könnte sie sich sehr glücklich schätzen, dass sie viele Stammkunden durch die Pandemie begleitet hätten. Dafür wolle sie Danke sagen.

Von Sandra Köhler und Alina Stillahn