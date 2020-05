Wettmar

Das waren kühle Zeiten – vor allem im Winter: Zwei Jahre lang mussten die Besucher von Gottesdiensten und Konzerten in der St. Marcus Kirche in Wettmar frieren. Der Kessel der alten Heizanlage war defekt. Das soll nun vorbei sein. Die Kirche erhält dieser Tage eine neue Heizungsanlage. Ende des Monats soll sie fertig sein.

Und die funktioniert komplett anders als die alte Heizung: Künftig kommt die Wärme nicht mehr aus zwei großen Schächten im vorderen Teil der Kirche, sondern aus Heizkörpern unter den Bänken. Die Kirchgänger bekommen eine also eine Sitzheizung. „Dann können wir sicherlich unsere Wolldecken wegpacken, die wir in den vergangenen beiden Jahren für die Besucher der Gottesdienste paratgelegt hatten“, sagt Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel und freut sich auf das Ende der Sanierungsarbeiten.

Bauarbeiter verewigen sich auf drei Brettern

Dabei begannen die Arbeiten in der Kirche auch gleich mit einer Überraschung: Als Mitarbeiter der Tischlerei Rockahr aus Thönse die alten Dielen des Gotteshauses vorübergehend entfernten, entdeckten sie die Hinterlassenschaften ihrer Kollegen, die 1965 die Kirche einst umbauten. Damals erhielt das Kirchenschiff einen Mittelgang und einen neuen Holzfußboden. Auf drei Holzbrettern hatten sich die vier Mitarbeiter des ehemaligen Thönser Sägewerkes Kijeck verewigt. Otto R., Manfred R., Bernhard K. und Hans H. – so lässt sich daraus schließen – arbeiteten im Dezember 1965 in der St. Marcus Kirche. Die hölzernen Tafeln lagen unter den Dielen des Gotteshauses.

Sie haben 1965 die Fußboden in der Wettmarer St. Marcus Kirche umgebaut. Quelle: Thomas Oberdorfer

40 Schnapsfalschen lagerten unter den Dielen

Und im Untergrund fand sich noch weit mehr. Ob nun die vier Mitarbeiter der Zimmerei oder andere an dem Projekt beschäftigte Bauarbeiter sich von Zeit zu Zeit einen Schnaps gönnten, dass lässt sich nicht mehr klären. Allerdings tauchten unter den alten Dielen rund 40 leere Flaschen auf, die zumeist Hochprozentiges enthalten hatten. Außerdem entpuppten sich die Bauarbeiter als Liebhaber der Zigarettenmarke Lux, lasen gerne die „Bild“-Zeitung, aber auch das damals bei Landwirten beliebte Fachblatt „Land und Garten“. All das und noch einiges mehr fand sich sich jetzt unter dem Holzfußboden von St. Marcus. Mittlerweile haben Mitglieder des Heimatvereins die Sachen abgeholt und wollen sie in die Ausstellung der Heimatstube integrieren.

Doch der kuriose Fund verzögerte die Sanierungsarbeiten nicht: Unter jeder der 32 Kirchenbänke installieren die Arbeiter nun je zwei Heizkörper. Die Zuleitungen werden unter dem Holzboden verlegt. Rund 110.000 Euro investiert die Gemeinde in die neue Anlage. Knapp 29.000 Euro davon steuerten die Kirchgänger aus Engensen, Thönse und Wettmar als Spenden bei. Außerdem gab es einen Zuschuss in Höhe von 32.000 Euro vom Kirchenkreis. Den Rest finanziert die Gemeinde aus Eigenmitteln, dem Verkauf eines Stückes Land und einer Anleihe, die durch Spenden und Einsparungen refinanziert werden soll.

Coronavirus gibt Arbeitern mehr Zeit

Auch wenn vielerorts durch das Coronavirus Planungen über den Haufen geworfen werden, bei der Sanierung der Heizung sorgte die Pandemie sogar für einen entspannteren Zeitplan. Statt zwei Wochen, haben die Arbeiter nun vier Wochen Zeit, die Anlage zu reparieren. „Wir mussten ja leider die Konfirmation absagen und auch ein geplante Trauung wurde verschoben“, sagt Kruckemeyer-Zettel. So haben die Bauarbeiter nun bis Ende Mai Zeit, die neue Heizung einzubauen und den Kirchenboden wieder mit den alten Dielen zu verschließen.

Ob auch sie dann einige Dinge unter den Hölzern verstecken werden, dass lässt sich wohl erst in vielen Jahren klären – dann, wenn eine neue Sanierung der Kirche in Wettmar ansteht.

Von Thomas Oberdorfer