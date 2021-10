Großburgwedel

Es ist früher Nachmittag im edelKreis, der Sozialboutique an der Von-Alten-Straße in Burgwedel. Mehrere Kundinnen stöbern in der hochwertigen gebrauchten Mode, schauen sich Accessoires, Schmuck und Porzellan an. Zwei Frauen stehen vor dem Spiegel. Die Jüngere von ihnen probiert gerade eine Winterjacke an. Kritisch mustert sie ihr Spiegelbild. Ihr Blick fällt auf Hannelore Skwara. Die Dienstälteste im edelKreis-Team lächelt der Kundin aufmunternd zu: „Die sitzt und sieht wirklich gut aus.“ Die strahlt zurück. Das Eis ist gebrochen, die Jacke wird gekauft.

Mit Zeit und Lust zum Ehrenamt im edelKreis

Dass Skwara Spaß an Mode hat und stilsicher ist, sieht man der Großburgwedelerin an. Die Pumps passen perfekt zum roten Longblazer und der daraus hervorlugenden Pepita-Bluse. Dass die agile Frau mit dem akkuraten Kurzhaarschnitt bereits 90 Jahre alt ist, sieht man ihr allerdings nicht an – und man mag es auch kaum glauben. Seit der Eröffnung im Jahr 2013 gehört sie zum Team, das von Heidrun Zeilbeck, Vorsitzende des Trägervereins, gemanagt wird. „Es hing ein Zettel im Fenster, dass Leute gesucht werden. Ich hatte Zeit und Lust, und so bin ich dazugekommen“, erzählt Skwara.

Hannelore Skwara (Mitte) mit ihren Kolleginnen am runden Geburtstag – wie immer schick. Quelle: Andrea Hesse

Ein Blick hinüber zu den Kleiderständern, ein Stirnrunzeln. Dann geht das Gespräch weiter. Links im Laden richtet sie erst einmal die Bügel neu aus. Damit alles ordentlich aussieht. „Wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Spaß verkaufen macht, hätte ich es bereits viel eher ausprobiert“, sagt Skwara und lacht. „Aber eigentlich war ich auch gern im Büro, ich habe immer gern gearbeitet.“ Ursprünglich aus Thüringen stammend, war sie dort als Grundschullehrerin tätig – bis sie ihre Familie gründete.

EdelKreis will weitere diakonische Projekte unterstützen Der Verein edelKreis unterstützt auf Antrag diakonische und kirchliche Projekte im gesamten Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen. In den vergangenen Monaten profitierten davon die Kinderbibelwoche in der Kirchengemeinde St. Petri sowie eine kirchliche Jugendfreizeit und die Stiftung Sternenkinder in Langenhagen. „Wir haben in diesem Jahr aber noch die Möglichkeit, weitere sozialdiakonische Projekte zu unterstützen“, sagt die Vorsitzende Heidrun Zeilbeck. Weitere Anträge können per E-Mail an grossburgwedel@edelkreis.de gerichtet werden.

Gespräche und Beraten halten jung

1954 kam sie mit Mann, fünf Kindern und den Schwiegereltern in den Westen. Zwei Jahre verbrachte die Familie in Mellendorf in einem Zimmer in der Barackensiedlung, wo heute der Famila-Parkplatz ist. Dann ging es nach Isernhagen, wieder waren die Wohnverhältnisse beengt und das Leben nicht einfach. „Ich habe immer gearbeitet, war auch beim Bauern auf dem Feld“, sagt sie und rückt schnell einen Hosenstapel gerade. Nur zu Hause sitzen? Undenkbar für sie. Der Kontakt zu Menschen, das Beraten und der Schnack mit Kollegen und Stammkunden im edelKreis tun ihr gut.

„Wenn ich hier bin, geht es mir immer gut. Zu Hause zwickt es schon mal hier oder da. Aber sobald ich hier bin, ist alles in Ordnung“, sagt sie. Kein Wunder also, dass man Skwara nicht lange bitten muss, wenn wieder personell Not an der Frau ist. „Sie ist immer bereit“, sagt Zeilbeck dankbar. Denn die Corona-Pandemie hat das Team des Ladens mächtig durcheinandergewirbelt. Von ursprünglich 50 bis 55 Personen im Kernteam sind aktuell noch etwas mehr als 30 im Einsatz. Die anderen haben sich aus Vorsicht erst einmal zurückgenommen. Wie übrigens auch Skwaras ursprünglicher Schichtpartner. „Ich hoffe, dass er bald zurückkommt, das hat so gut funktioniert mit ihm.“

„Wenn ich hier bin, geht es mir immer gut“, sagt Hannelore Skwara über die Sozialboutique – und den Kunden wahrscheinlich auch, auf die hat sie immer ein Auge. Quelle: Sandra Köhler

Weitere Ehrenamtliche fürs Team werden gesucht

Skwara und Zeilbeck hoffen, dass sich weitere Ehrenamtliche – gern auch Männer – finden, die mitmachen wollen beim edelKreis. „Dann können wir auch wieder auf unsere alten Öffnungszeiten montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr zurückgehen“, sagt Zeilbeck. Statt drei Schichten à drei Stunden am Tag sind es aktuell zwei à dreieinhalb Stunden. „Drei Stunden sind immer blitzschnell verflogen, dreieinhalb ziehen sich doch manchmal“, sagt die 90-jährige Skwara augenzwinkernd.

Was sie sich wünscht? Dass die Pandemie endlich vorbeigeht und die Kaffeemaschine im Laden wieder richtig zum Einsatz kommen kann. „Das Leben an diesem Tisch hier fehlt“, sagt sie und meint damit die vor Corona alltäglichen Plaudereien mit Kunden und Bekannten aus dem Fahrradclub bei einem Cappuccino oder Latte Macchiato.

