Engensen

Von Frühjahr bis Herbst führt der Weg von Engensen nach Schillerslage Auto- und Radfahrer durch einen wahren Baumtunnel. Hoch über der Fahrbahn berühren sich die zunächst grün, im späteren Jahresverlauf goldgelb belaubten Kronen mächtiger Berg-Ahorne (Acer pseudoplatanus). Auf 600 Metern Länge flankieren sie die Kreisstraße 119 fast lückenlos. Der Anblick imponiert sogar zu jeder Jahreszeit, meint der Niedersächsische Heimatbund (NHB). Er hat die wertvolle Baumreihe südlich von Engensen jetzt zur „Allee des Monats“ Januar 2021 gekürt.

Heimatbund will Alleen erhalten

Seit 2015 setzt sich der Heimatbund verstärkt für den Schutz und Erhalt von Alleen in Niedersachsen ein. Gemeinsam mit aktuell landesweit 16 Allee-Patenschaften will er für das „Natur- und Kulturgut Allee“ sensibilisieren. Die Kür der Allee des Monats gehört zur Öffentlichkeitsarbeit. So, wie die Engenser Ahornallee an der Schillerslager Straße vom Dorf in den Wald führe, sei sie ein Beispiel dafür, wie „Alleen seit jeher die Dörfer und die Menschen verbinden“, schreibt der Verband in seiner Begründung für die Wahl.

Ziel des im Februar 2019 vom Niedersächsischen Heimatbund gestarteten Projekts „Alleepaten für Niedersachsen“ ist der Aufbau eines Netzwerks, in dem sich Ehrenamtliche für die Alleen vor ihrer Haustür engagieren können. Die Niedersächsische Bingostiftung fördert die Aktion, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) ist Schirmherr. Unter alleen-niedersachsen.de/start kann jedermann schöne Alleen melden. Eine Übersicht über bisherige Projektergebnisse findet sich auf der Webseite www.heimatniedersachsen.de.

Ein Teil der Siedlungsgeschichte

Der Heimatbund stellt dabei ganz grundsätzlich heraus, dass Alleen nicht nur Teil unserer Siedlungsgeschichte und Kulturlandschaft sind, sondern als Lebensraum und Nahrungsquelle für Tiere und Insekten auch wichtige Funktionen im Naturhaushalt erfüllten. „Als lineare Strukturen in der Landschaft verbinden die Baumreihen die unterschiedlichsten, mosaikartig zerstreuten Lebensräume wie Wälder, Gewässer und Offenlandbereiche.“ Auch dienten die grünen Verbindungen als Schutz gegen Winderosion und spendeten wertvollen Schatten in der sonst oftmals ausgeräumten Agrarlandschaft. Trotzdem verschwänden – sei es wegen fehlender Nachpflanzungen oder durch den Ausbau von Straßen – Alleen immer noch aus dem Landschaftsbild.

Von Martin Lauber