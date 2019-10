Großburgwedel

Viele wollen die historischen Postkarten aus Großburgwedel sehen. Am Mittwoch präsentierte Heimatstuben-Chef Jürgen Veth erstmals eine kleine Auswahl von Postkarten aus zwei Sammlungen – seiner eigenen und der von Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller. Bereits eine Viertelstunde vor Veranstaltungsbeginn waren alle Plätze besetzt. „Wir mussten leider einige Besucher wieder nach Hause schicken“, sagte Veth – versprach aber: „Wir werden den Vortrag sicher noch des Öfteren wiederholen, erstmals Anfang kommenden Jahres.“

Es wurde nicht nur für die Besucher ein informativer Vortrag. „Auch ich konnte noch etwas lernen“, berichtete Veth im Anschluss. Das Foto für eine Karte, die nach einem handschriftlichen Vermerk eine Hofstelle an der Von-Alten-Straße zeigen sollte, wurde an einer anderen Stelle aufgenommen. „Das ist eine Hofstelle an der Dammstraße, gleich neben dem ehemaligen Gasthaus Goltermann“, erklärte ein älterer Besucher, und ein zweiter pflichtete ihm bei.

Auch diese Zeitung wird in den kommenden Wochen die Serie „ Burgwedel einst und heute“ fortsetzen und historische und aktuelle Bilder aus dem Ort gegenüberstellen.

Hier gibt es schon einmal eine Galerie bereits veröffentlichter Bilder:

Zur Galerie Wie hat sich Großburgwedel in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Das zeigt die HAZ-Serie mit alten Motiven aus der Sammlung von Siegfried Messer und Familie Wöhler einerseits und aktuellen Motiven aus der Stadt andererseits.

Von Thomas Oberdorfer