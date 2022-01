Die große Jubiläumsfeier des Heimatvereins für das Kirchspiel Engensen-Thönse-Wettmar muss auch in diesem Jahr ausfallen. Dafür konnte der Verein in der Pandemie sogar Mitglieder gewinnen. Die Hauptversammlung verschiebt der Verein aber erst mal in den Sommer. Dafür soll die Bockwindmühle im Frühjahr wieder auf Vordermann sein.