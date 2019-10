Großburgwedel

Es war in den Fünfzigerjahren in Hannover-Limmer. Da lernten sich Helga und Günter, damals 24 und 21 Jahre alt, im Sportverein kennen. Beide waren aktive Turmspringer in einem Herrenhäuser Schwimmverein. Beide gehörten zu einer Clique, beide verbrachten Freizeit miteinander. „Um mal von einem Zehn-Meter-Turm springen zu können, fuhren wir damals extra nach Hänigsen“, sagt Günter Myschker.

Helga und Günter waren sich sofort sympathisch. Günter mochte die hübsche kleine Helga mit den schelmisch blitzenden Augen. Und Helga imponierte Günters große, kräftige Statur. „Ich mag große Männer – und große Hunde“, sagt die jetzt 84-Jährige lachend. Die beiden verliebten sich ineinander und traten am 9. Oktober 1959 vor den Traualtar. Genau 60 Jahre ist das her, weshalb sie nun ihre diamantene Hochzeit feiern können.

In jungen Jahren verband sie nicht nur ihre Leidenschaft für das Turmspringen. Auch auf der Tanzfläche und beim Staffelschwimmen im Maschsee waren sie aktiv. Turniere tanzten die beiden „wie verrückt“, sagen sie. Dabei hat das attraktive Paar sogar einmal eine Reise als Preis gewonnen. Seine Eltern kamen oft mit zu den Tanzwettbewerben und feuerten die beiden an.

Zunächst wohnte das junge Paar bei der Großmutter der Braut in Limmer. Als versierter Handwerker renovierte Günter Myschker diese Wohnung wie auch die folgenden. Ob Wände verputzt oder ein neuer Teppich verlegt, ob neue Türen oder Fenster eingebaut werden mussten: Günter Myschker legte immer selbst Hand an.

1971 zogen Helga und Günter Myschker nach Großburgwedel

Als technischer Bauleiter war er für die Errichtung von Kirchen, Pflegeheimen und Krankenhäusern verantwortlich. Helga Myschker arbeitete als Buchhalterin, bis im Jahr 1969 ihr Sohn zur Welt kam. Zwei Jahre später zog die junge Familie nach Großburgwedel ins von Günter Myschker selbst entworfene Haus. Die Myschkers lieben die Natur, die die Stadt umgibt. Jeden Morgen startete Helga Myschker den Tag mit einem Spaziergang mit dem Hund. Viele Jahre hatten sie einen Rottweiler, aber auch ein Landseer und ein Berner Sennenhund gehörten zwischenzeitlich zur Familie.

Die Myschkers, die mittlerweile drei Enkelkinder haben, liebten das Reisen. Fast jedes Jahr fuhren sie nach Italien in den Urlaub. Aber auch in der Schweiz und im damaligen Jugoslawien verbrachten sie herrliche Zeiten. Ein besonderes Lebensereignis war die Reise nach Polen in die Heimat von Günter Myschker.

Wie sie es geschafft haben, 60 Jahre lang glücklich verheiratet zu bleiben? Darauf hat Helga Myschker eine klare Antwort. „Wir hatten nie großen Streit, haben immer den anderen respektiert“, sagt sie. Und ihr Mann ergänzt augenzwinkernd, dass er immer eine alte Soldatenregel beachtet habe: „Achtung vor dem Feind! Das gilt auch in der Ehe.“

