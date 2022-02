Großburgwedel

Der Schreibtisch ist noch ein anderer gewesen, der Besprechungstisch auch – einiges hat sich nach Hendrik Hoppenstedts (CDU) Amtszeit als Bürgermeister im nunmehr Chefinnenbüro des Rathauses verändert. Das ist ja immerhin auch schon fast zehn Jahre her, wie seine Nachfolgerin und Parteikollegin Ortrud Wendt erinnert.

Die Rückkehr ins Rathaus schildert der Bundestagsabgeordnete und gelernte Jurist als ein „nicht ganz emotionsfreies Gefühl, weil ich hier so gerne war und gearbeitet habe“. Doch an diesem Donnerstag ist der Besuch angesichts der Invasion Russlands in der Ukraine auch überschattet. Als „unglaublich bedrückend“, beschreibt Hoppenstedt die Situation.

„Sie war Chefin, schon damals“

Immerhin trifft er im Burgwedeler Rathaus auf eine alte Bekannte. Am großen schwarzen Besprechungstisch – der alte war laut Hoppenstedt wesentlich kleiner und hatte Holzmacken – tauschte er sich mit Wendt über die Themen Innenstadtsanierung, Digitalisierung in Schulen und Verkehr aus. Dabei scheinen die Rollen klar verteilt: „Sie war Chefin, schon damals“, sagte Hoppenstedt. Während seiner Zeit als Bürgermeister, bekleidete Ortrud Wendt nämlich den Posten der Ratsvorsitzenden.

Da sah der Schreibtisch noch etwas anders aus: Hendrik Hoppenstedt als Bürgermeister im Büro. Quelle: Insa Catherine Hagemann (Archiv)

Ob sie sich trotzdem Tipps von ihm holt? Teil ihres Handwerks sei auch der Dialog, sagt Wendt. Doch mit klugen Ratschlägen hält sich Hoppenstedt offenbar zurück. „Es ist überhaupt keine gute Idee, wenn irgendein Vorgänger meint, er müsse seinem Nachfolger was erklären“, findet er. „Jeder hat seinen eigenen Stil und muss seinen Weg finden.“ Und Ortrud Wendt? Die hält er für ein „Naturtalent“.

Hoppenstedt will sich mehr auf das örtliche fokussieren

Die Bürgermeisterin hat zwar mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen, dafür aber immerhin die Gruppe aus FDP und CDU als Mehrheit im Rat hinter sich. Anders sieht es auf bundespolitischer Ebene aus. Sie seien nun in der Opposition, sagt Hoppenstedt. „Was mich nicht so sehr freut, aber so ist es“, fügt er hinzu. Auch sein Amt als Staatsminister bei der Bundeskanzlerin hat er nicht mehr inne, dafür ist er seit 2021 parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag.

Das biete ihm auch die Chance, mehr vor Ort im Wahlkreis zu sein, sagt er. Die beiden „überzeugten Radfahrer“ sind sich einig: Mehr Platz für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmer soll es geben. Viel Veränderung also in Burgwedel, doch eins ist noch geblieben: Die schwarzen Stühle am Beratungstisch im Bürgermeisterinnenbüro. „Die habe ich billig beschafft“, sagt Hoppenstedt und lächelt.

Von Alina Stillahn