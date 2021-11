Großburgwedel

Am Montag hat der neue Ortsrat einstimmig Henrik Grabowski (FDP) zum neuen Ortsbürgermeister von Oldhorst gewählt – krankheitsbedingt in dessen Abwesenheit. Dafür war Burgwedels neue Bürgermeisterin Ortrud Wendt dabei. Damit machte Oldhorst den Auftakt zu den konstituierenden Sitzungen der Gremien, bei denen auch die Ortsbürgermeister der sieben Dörfer gewählt werden.

Die Zeichen für Grabowski, der schon 2016 mit dem Posten geliebäugelt hatte, standen nicht schlecht, hatte die FDP doch die Mehrheit mit drei Sitzen im Ortsrat geholt und der Liberale erneut die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Nun konnte er auch die Christdemokraten überzeugen. „Das hatten wir schon von vornherein geklärt“, sagte sein neuer Stellvertreter Tassilo Kogge, der ebenfalls auf der Liste der FDP kandidiert hatte. Die Punkte, die thematisch bei den Christdemokraten auf dem Plan stünden, seien auch bei ihnen zu finden, so Kogge.

„Eure Pflichten kennt ihr, eure Rechte lernt ihr kennen“

Der Dritte auf der Liste der FDP ist Sascha Klassen. Für die Christdemokraten mit dabei sind Jan-Friedhelm Hogreve und Isabell Stannek. Die Ortsratsmitglieder wurden aber noch vom scheidenden Ortsbürgermeister Thorsten Rieckenberg begrüßt, der ihnen mit auf dem Weg gab: „Eure Pflichten kennt ihr, eure Rechte lernt ihr kennen.“

Ein kleines Dankeschön hatte Rieckenberg zuvor an das scheidende Ortsratsmitglied Holger Raddatz überreicht. Auch Wolfgang Hillrichs, der sich verwaltungsseitig um die Belange des Gremiums kümmert, erhielt eine Tasse mit dem Oldhorster Wappen. „Zehn Jahre Ortsbürgermeister war nicht wenig“, sagte Rieckenberg in seiner letzten Sitzung. Da hätten sie unter anderem nicht nur den Glasfaserausbau vorantreiben, den Dorfplatz autofrei machen und alle Neugeborenen mit einem Geschenk begrüßen können, jede ältere Person sei auch mindestens einmal von einem Mitglied des Ortsrats besucht worden. Ganz zu schweigen von der großen 700-Jahr-Feier. „Da hat das ganze Dorf hervorragend mitgearbeitet.“

Seine 700 Jahre feierte Oldhorst 2017 ganz groß – auch dank des Engagements von Ortsbürgermeister Thorsten Rieckenberg. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Lesen Sie auch Burgwedel-Oldhorst: Thorsten Rieckenberg hört als Ortsbürgermeister auf

Der Weg von Schillerslage nach Großburgwedel für den neuen Radweg sei ausgemessen. „So weit waren wir noch nie“, sagte der scheidende Ortsbürgermeister. Aber sicher ein Thema, dass den neuen Ortsrat noch lange beschäftigen wird. „Die größte Baustelle, die ich hinterlasse, ist, dass das Feuerwehrhaus zu klein geworden ist“, sagte Rieckenberg bei seiner Rückschau.

Mit der Anschaffung des neuen Feuerwehrautos bietet das Haus auch weniger Platz für die Dorfgemeinschaft. Das Thema will der neue Ortsrat angehen, so Grabowski auf Anfrage. Zudem wird der Anschluss Oldhorsts ans Radnetz das neue Gremium wohl noch länger begleiten. Angesichts der vielen Kinder im Dorf sei es wichtig, auf einen sicheren Schulweg hinzuwirken, sagte Grabowski. Dafür hat sich der neue Ortsrat auch einen attraktiveren Nahverkehr, insbesondere für die Kinder, auf die Fahnen geschrieben.

Das ist Oldhorsts neuer Ortsbürgermeister Henrik Grabowski, Jahrgang 1970, lebt seit 2011 in Oldhorst. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Neben seiner Arbeit als Projektmanager spielt er in seiner Freizeit Eishockey. 2016 wurde er erstmals in den Ortsrat gewählt. Er sitzt künftig auch für die Liberalen im Rat der Stadt.

Ihnen sei wichtig gewesen, zu dritt im Ortsrat wirken zu können, sagte Grabowski zu seiner Wahl. „Bei der letzten Wahl bin ich ja allein angetreten.“ Bereits 2016 konnte Grabowski die meisten Stimmen auf sich vereinen. Das wären zwei der fünf Sitze im Ortsrat für die Liberalen gewesen. Doch weil die FDP nur einen Kandidaten aufgestellt hatte, blieb der Platz leer – und Grabowski selbst trat angesichts der Mehrheitsverhältnisse gar nicht erst zur Wahl an.

Im Kern soll es also um die Dorfgemeinschaft gehen. Auch der Spielplatz steht weiterhin auf dem Plan. Damit beschäftigt sich auch der nächste Stammtisch. Den will der Ortsrat, so kündigte es Kogge an, jeden ersten Freitag im Monat am Feuerwehrhaus veranstalten. Dabei können die Bürgerinnen und Bürger Fragen an die Politikerinnen und Politiker stellen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Los geht es am Freitag, 5. November, um 19 Uhr.

Nach dem Ortsrat Wettmar, der am Dienstagabend tagt, steht am Donnerstag noch die konstituierende Sitzung des Rates auf dem Programm. Am Montag, 15. November, trifft sich der Ortsrat Engensen. Am Dienstag, 16. November, hat der Ortsrat Kleinburgwedel seine konstituierende Sitzung. Am Donnerstag, 18. November trifft sich erstmals der neue Ortsrat von Thönse, am Dienstag, 23. November, ist es dann in Fuhrberg so weit.

Von Alina Stillahn