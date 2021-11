Großburgwedel

Heute startet Ortrud Wendt (CDU) als neue und überhaupt erste Bürgermeisterin Burgwedels. In den vergangenen Wochen hat sie sich in einem Seminar auf das Amt vorbereitet und Kontakte geknüpft. Zu Beginn ihrer Arbeit will die ehemalige Kommunikationsberaterin aber erst mal: „Zuhören, Zuhören, Zuhören. Das ist für mich erste Bürgerpflicht“, sagt sie.

Um acht, halb neun soll es für die 51-Jährige an ihrem ersten Tag losgehen. Dann wird sie erst einmal mit Burgwedels Erster Stadträtin, Christiane Concilio, sprechen und die anderen Amtsleiterinnen und -leiter kennenlernen. Gegen Mittag wird sie sich dann allen Rathausmitarbeitenden in großer Runde vorstellen.

„Die Tage werden munter“

Nachmittags soll das weitergehen, sie will Büros ansteuern, alle Flure und Wege des Rathauses kennenlernen, auch die geheimen Treppenhäuser entdecken, sagt sie und lächelt. Dann steht noch die konstituierende Sitzung des Ortsrates Oldhorst auf dem Programm und die Fraktionssitzung der CDU. „Die Tage werden munter“, sagt Wendt mit Blick auf ihr künftiges Programm als Bürgermeisterin.

Ortrud Wendt bei der Wahlkampfparty der CDU am Wahlsonntag – gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden Rainer Fredermann. Kurz zuvor hatte sie erfahren, dass sie neue Bürgermeisterin von Burgwedel wird. Quelle: Alina Stillahn (Archiv)

Vorbereitet hat sie sich schonmal in einem Seminar. Dort hat sie erstmal Fächer wie Bauordnungsrecht gepaukt – und auch das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz hoch und runter gelernt, wie sie sagt. Aber vor allem hat sie sich mit anderen Bürgermeistern ausgetauscht. „Das ist wichtig, von denen zu lernen, die mehr wissen.“ Aber auch, um sich zu vernetzen.

„Nimm Zeit mit, wenn Du irgendwo hin radelst“

Demut und Respekt empfinde sie vor dem Amt. Zu Anfang gleich nach ihrer Wahl Ende September habe sich das für sie noch diffus angefühlt. „Dafür war diese Zwischenzeit wichtig.“ Immerhin eine knappe Woche Urlaub mit ihrem Mann hat sie sich gegönnt. Doch Zu Hause in Burgwedel hat sich seither viel verändert: Mal kurz in den Ort – das ist nicht mehr. Sie habe gelernt: „Nimm Zeit mit, wenn Du irgendwo hin radelst“, sagt Wendt.

Ortrud Wendt (CDU) fährt gern mit dem Rad in den Ort – dafür muss sie jetzt aber mehr Zeit einplanen. Quelle: Alina Stillahn

„Jedes Glückwunschtelegram kam praktisch mit einem Wunschzettel.“ Wenn sie auf etwas angesprochen werde, notiere sie sich das. „Das alles nachzuarbeiten, das ist die neue Realität“, sagt sie. Ausgemacht hat sie schon zwei Themen: Der Fachkräftemangel in den Kitas und die pünktliche Eröffnung nach den noch anstehenden Arbeiten des Freibades im kommenden Jahr. „Wenn es einfache Wege gäbe, wüsste ich sicher, dass die Verwaltung sie schon gegangen ist“, sagt sie.

Erst einmal will sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus zuhören und erfahren, welche Projekte sie umtreiben. „Es ist nicht so, dass ich hingehe und sage ,ich bin als Bürgermeisterin geboren‘“, sagt sie. Sie sei eben vom Typ her kommunikativ. „Ohne fachliche Fundierung ist das auch nichts wert.“

„Die Torte fliegt immer in mein Gesicht“

Ihr sei auch bewusst, das sie Themen und Kritik im Wahlkampf an den Bürgermeister und ergo auch an das Rathaus adressiert habe. „Nach meinem Eindruck haben wir eine spitzenmäßig aufgestellte Verwaltung.“ Wenn es einen Erfolg gebe, dann sei das der Erfolg des Teams, findet sie. Für sie steht von der Wahlkämpferin zur Bürgermeisterin auch ein Rollenwechsel an: „Die Torte fliegt immer in mein Gesicht“, sagt sie über ihre künftige Arbeit.

Dabei startet Wendt komfortabel, das sagt sie selbst. FDP und CDU wollen auch im kommenden Rat eine Gruppe bilden – und haben damit die absolute Mehrheit im Rat. „Es ist grundsätzlich eine fruchtbare Grundlage auf der ordentlich was wachsen kann.“ Trotzdem hofft sie darauf, auch die anderen Parteien zu überzeugen. Die FDP sei zudem auch „Manns und Frau genug“, um eigene Akzente zu setzen.

„Da ist schon eine gewisse Anspannung“

Und die Aufregung an ihrem ersten Tag? „Da ist schon eine gewisse Anspannung“, sagt sie. Es fühle sich in etwa so an, als würde sie irgendwohin weit weg in den Urlaub fahren, wo sie noch nie war. Da gebe es vor allem Vorfreude, aber auch viele Fragen, wie zum Beispiel: „Habe ich das richtige eingepackt?“

Von Alina Stillahn