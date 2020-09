Wettmar

Acht Schritte im Kreis nach vorn. Acht Schritte im Kreis nach hinten. Kotrainerin Tabea Tiemeyer gibt den fünf Tanzpaaren, die sich gegenüberstehen, Anweisungen bei der ersten Trainingsstunde nach fast sechs Monate langer Corona-Pause. Die 28-Jährige springt für Übungsleiterin Nina Düvel ein, die an diesem Abend verhindert ist. Die Männer und Frauen wechseln bei dem sogenannten Longway ihre Positionen, sie gehen aufeinander zu, kreuzen und drehen sich – und das aktuell mit Masken. Sie studieren Tanzfolgen ein, die in der Zeit des Barocks und Rokokos beliebt waren. Die Mitglieder des historischen Tanzkreises Burgwedel haben ein ganz besonderes Hobby – und viel Spaß dabei.

Mit Maske statt Kostüm: Die Mitglieder des historischen Tanzkreises Burgwedel trainieren nach einer sechs Monate langen Corona-Pause wieder. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

17 Aktive von 28 bis 72 Jahren tanzen gemeinsam

29 Mitglieder zählt der Verein. 17 Aktive trainieren wieder jeden Donnerstag in der Wettmarer Grundschule. Die Tänzer sind zwischen 28 und 72 Jahren alt. „Heute sind wir noch nicht komplett“, sagt der Vorsitzende Jörg Düvel. Die Gruppe übt normalerweise für ihre öffentlichen Auftritte. „Wir treten bei Festen und Feiern gegen Gage auf“, sagt der Vereinschef. Wegen der Corona-Krise hatte sich der Tanzkreis seit Mitte März nicht mehr getroffen. „Schön, dass das Training wieder losgeht.“ Aber selbstverständlich mit entsprechenden Hygienestandards.

Bislang gibt es noch keinen festen Termin in diesem Jahr, bei dem der Tanzkreis auftreten könnte. „Wir hoffen noch. Aber leider haben wir keine konkrete Veranstaltung angeboten bekommen“, sagt der Vereinschef ein wenig enttäuscht. Denn die Tänze, wie sie in England und Frankreich auf dem Land oder bei Hofe getanzt wurden, gab es auch schon beim Gartenfest im Georgengarten zu sehen.

Günter Languth ist seit der ersten Stunde dabei. Der 71-Jährige erinnert sich genau. An seinem 50. Geburtstag gab es eine Überraschung für ihn. „Drei Paare tanzten für mich ein Menuett“, erzählt der Großburgwedeler. Das sei die Geburtsstunde des historischen Tanzkreises Burgwedel gewesen. 2001 hatten etwa zwei Handvoll Mitglieder den Verein gegründet.

Tanzkunst lebt von Applaus und Anerkennung

Düvel, der von Beginn an den Tanzkreis leitet, gibt noch weitere Gründe an, warum die Tänzer mit Herzblut bei der Sache sind: „Kunst lebt von Applaus und Anerkennung, und das lieben wir.“ Zudem profitiere die Gruppe vom geselligen Beisammensein, bei dem das Alter keine Rolle spiele, sagt der 58-Jährige. Und neue Mitstreiter bereichern den Kreis. So auch Regina Kriebitz aus Isernhagen N.B. Sie habe einen Artikel in dieser Zeitung gelesen und sich gleich angesprochen gefühlt. „Und nun bin ich hier“, sagt die 62-Jährige und lacht.

Marie Languth (von links), Helga Dereser, Günter Languth, Sabrina Hayn, Nina Düvel, Edith Franke, Jörg und Margret Düvel gehören dem Tanzkreis an und präsentieren sich in historischen Kleidern. Quelle: Maurice Lohrke

Seit 15 Jahren tanzt Regina Willenborg mit. Die 65-Jährige hatte zunächst an einem Schnupperkurs teilgenommen. „Ich verkleide mich gern und bewege mich gern nach Musik“, sagt sie. Auch Edith Franke, die in Großburgwedel arbeitet, aber eigentlich im Süden von Hamburg zu Hause ist, liebt es, die historischen Kleider selbst zu nähen. Der Tanzkreis verfügt zwar über einen kleinen Fundus. „Aber die eigene Kleidung ist schöner.“ Wenn man einmal Prinzessin gewesen sei, sei man immer Prinzessin.

Tochter und Vater tanzen gemeinsam: Nina und Jörg Düvel. Quelle: ML

„Meine Frau hat mich einfach mitgeschleppt“, erzählt Wilfried Engelke. Lange vorher habe er mit seiner Iris Squaredance getanzt. Deshalb sei der Einstieg beiden leichtgefallen. „Es hält uns jung, entspannt, und wir klönen mit anderen Menschen“, sagt der 69-Jährige. Engelke schlüpft auch gern in die historischen Kleider und trägt eine Perücke. Es gebe ein spezielles Haarspray für die künstlichen Lockenhaare, berichtet er, „das habe ich vorher nicht gewusst“.

Der historische Tanzkreis Burgwedel sucht nach wie vor neue Mitstreiter. Wer mitwirken möchte, kommt einfach an einem Donnerstag ab 19.30 Uhr in die Grundschule Wettmar an der Schulstraße 12. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier