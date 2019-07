Thönse

Seit Montagabend können Busse der Linie 634 wieder durch Thönse fahren. Die Baustelle am Ortseingang von Thönse ist zumindest für diese Fahrzeuge wieder freigegeben. Für alle anderen bleibt die K116 zwischen Thönse und dem Oldhorster Kreisel noch voraussichtlich bis Ende des Monats gesperrt. Aktuell laufen am Ortseingang noch Restarbeiten für den Anschluss des neuen Radweges, der künftig das Dorf mit Neuwarmbüchen verbindet.

Etwa eine Million Euro investiert die Region nach Aussage von Sprecher Klaus Abelmann in den Radweg, für den am Mittwoch die Mitarbeiter der Firma Eurovia die letzten Asphaltarbeiten erledigten. „Wir müssen die Zufahrten zu den Feldern noch an den Radwegen anbinden“, sagte Mitarbeiter Axel Röhrs. Genau 160 Grad heiß ist die Masse, die die Bauarbeiter mit Maschinen und Schaufeln verteilen mussten.

Auch bei 38 Grad bringen Arbeiter die Asphaltschicht an den Zufahrten zu den Feldwegen auf - ab der nächsten Woche steht der Weg den Radfahrern wieder zur Verfügung. Quelle: Antje Bismark

Region nennt keinen Termin für die Strecken-Freigabe

Eine Pause wegen der heißen Temperaturen könnten die Arbeiter nicht einlegen, sagt Röhrs: „Das Material ist ja da, und wir können die Maschinen nicht zwei Stunden in die Ecke stellen.“ Deshalb beginne die Arbeit an hochsommerlichen Tagen sehr früh, außerdem stelle das Unternehmen die Getränke und sorge für einen ausreichenden Schutz mit Hüten und kühlenden Westen. „Eigentlich ist es für uns ein normales Wetter, schlechtes gibt es nur im Winter.“

Gleichwohl spielen die Temperaturen nach Aussage Abelmanns am Ende eine entscheidende Rolle, wenn es um die Freigabe der Strecke geht: „Der Radweg muss noch einmal abgestrahlt werden, um mehr Grip zu schaffen“, sagt er. Diese Arbeit könne aber nur bei Temperaturen um 20 Grad erledigt werden – die seien im Moment nicht in Sicht. „Deshalb können wir auch noch keinen Termin nennen, ab dem die Radfahrer den neuen Weg und die Autofahrer die Straße wieder nutzen können“, sagt der Regionssprecher.

In der nächsten Woche will die Region den Radweg zwischen Thönse und dem Oldhorster Kreisel wieder freigeben. Quelle: Antje Bismark

Von Antje Bismark