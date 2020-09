Landwirte in Burgwedel freuen sich über mehr Kunden, die über die Direktvermarktung ihrer Höfe regionale Produkte kaufen. Wegen der Corona-Pandemie steigt offenbar das Bewusstsein für das Einkaufen vor Ort.

Eine ganze Palette an Ziegenprodukten hat Elke Walter in ihrem Hofladen im Angebot, die Tiere züchtet sie auf dem Hof in Wettmar. Quelle: Elena Everding