Thönse

Was dort war, das wissen die Thönser. Doch was kommt, das liegt noch im Nebel: Ein Abrissunternehmen hat auf dem ehemaligen Grundstück der Familie Dombrowski neben dem Pflegeheim am Strubuschweg mächtig aufgeräumt. Die Gebäude sind abgerissen, Büsche und Bäume gerodet – Gerüchten zufolge, um auf dem weitläufigen Areal Platz für zwei Mehrfamilienhäuser zu schaffen.

Amtsgericht sucht weitere Dombrowski-Erben

Vor rund vier Jahren war der letzte Bewohner der ehemaligen Hofstelle gestorben, seitdem verkam das Grundstück mehr und mehr. Vorn zum Strubuschweg hin stand das Wohnhaus, dahinter fielen ehemalige Stallungen schon fast in sich zusammen, wie Nachbarn berichten. Ursprünglich war das Grundstück noch größer gewesen, doch dann waren zwei Teilflächen für Wohnhäuser abgetrennt worden.

Potenzielle Erben gibt es nach Informationen dieser Zeitung genug, einige leben sogar in den USA. Doch die Liste möglicher erbberechtigter Personen war lückenhaft, weshalb das zuständige Amtsgericht Burgwedel nun sogar per amtlicher Bekanntmachung versucht, ein seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen geltendes Mitglied der Familie Dombrowski oder dessen Nachfahren ausfindig zu machen.

Fällungen waren laut Naturschutzbehörde rechtens

Der Nachlass ist nach offiziellen Angaben des Amtsgerichts immerhin rund 610.000 Euro wert. Der Löwenanteil resultiert aus dem mittlerweile erfolgten Verkauf des Grundstücks an einen neuen Eigentümer. Zu welchem Preis das Anwesen letztlich den Besitzer gewechselt hat, ist nicht öffentlich bekannt. Der Nachlasspfleger hatte es ursprünglich für knapp 450.000 Euro angeboten. Das Interesse war jedoch sehr groß, und verkauft wurde an den Meistbietenden.

Unabhängig von der Suche nach den Erben haben Arbeiter am Thönser Strubuschweg Fakten geschaffen. Die alte Bausubstanz bot der Baggerschaufel wenig Widerstand, der ehemalige Keller wurde mit Sand verfüllt. Auch die Nadelbäume und Büsche mussten weichen, was manchem im Dorf nicht wirklich gefiel – ziehen momentan doch viele Vögel ihren Nachwuchs auf.

Doch die Rodung war legitim, wie die Region Hannover als zuständige Naturschutzbehörde auf Anfrage mitteilt: Grundsätzlich sollten Baumfällungen zwar zwischen 1. Oktober und 1. März erfolgen. In Gärten dürften Bäume allerdings laut Bundesnaturschutzgesetz auch in der Brutzeit gefällt werden. „Artenvorkommen auf diesem Grundstück sind der Unteren Naturschutzbehörde nicht bekannt, sodass kein konkreter Hinweis auf einen Artenschutzverstoß vorliegt“, teilt Regionssprecherin Christina Kreutz mit.

Bislang hat die Region keinen Bauantrag vorliegen

Bleibt die Frage, was am Strubuschweg auf die Dombrowski-Hofstelle folgt. Aktuell hat die Bauaufsichtsbehörde bei der Region dazu noch keine Erkenntnisse, es liegen weder eine Bauvoranfrage noch ein Bauantrag vor. Für den Abriss der alten Gebäude sei kein Genehmigungsverfahren notwendig gewesen. „Erst wenn dann die Neubauplanung genehmigt werden soll, ist die Bauaufsicht wieder im Boot“, erläutert die Regionssprecherin. Die Versuche dieser Zeitung, über den Nachlasspfleger mit dem neuen Eigentümer in Kontakt zu treten, blieben unbeantwortet.

Im Dorf kursieren Gerüchte, denen zufolge am Strubuschweg zwei Mehrfamilienhäuser geplant sind. Für die Eigentümer würde das mit Blick auf die Wertschöpfung Sinn machen, und an Interessenten würde es wohl auch nicht mangeln – ist doch Wohnraum in Burgwedel schon seit Jahren heiß begehrt. Nur einen Steinwurf vom Strubuschweg entfernt waren deshalb auch auf dem ehemaligen Hof Neber an der Langen Reihe Mehrfamilienhäuser entstanden.

Von Frank Walter