Großburgwedel

Vor allem Großburgwedel, Fuhrberg und die Wietzesiedlung sind in Burgwedel von Lärm belastet. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Lärmaktionsplan der Stadt. Ein Entwurf liegt seit Ende Oktober im Rathaus aus und ist auch online auf der Website der Stadt abrufbar. Bei der Fertigstellung setzt die Stadt auch auf die Beteiligung der Burgwedelerinnen und Burgwedeler. Damit diese Anregungen geben können, wie der Lärm in Zukunft vermieden werden kann, hat die Stadt die Bürgerbeteiligung bis in den Dezember hinein verlängert. Alle wichtigen Fragen und Antworten dazu.

Wo ist es in Burgwedel besonders laut?

Besonders belastet sind in Burgwedel laut dem Lärmaktionsplan die Ortschaften Großburgwedel, Fuhrberg und die Wietzesiedlung. Hotspots sind dabei nahezu die gesamten Ortsdurchfahrten der L310 in Fuhrberg, der L381 und der L383 in Großburgwedel. Hinzu kommt die Verkehrsbelastung der Kreisstraßen 113, 117 und 118. Zusätzliche Lärmbelastung entsteht in Großburgwedel auch durch die Autobahn 7. Diese führt auch an der Wietzesiedlung entlang, wo zusätzlich die Autobahn 352 viel Lärm verursacht. Aber auch der Schienenverkehr wird mit in den Blick genommen: Vom Lärm der Bahnen ist außer Großburgwedel auch der nördliche Bereich von Kleinburgwedel betroffen.

Was kann Verkehrslärm in Burgwedel getan werden?

Das von der Verwaltung beauftragte Planungsbüro PGT aus Hannover schlägt im Entwurf unterschiedliche Möglichkeiten vor, um den Lärm zu mindern.

Für Großburgwedel empfehlen die Planer außer dem geplanten Straßentausch, in den betroffenen Ortsdurchfahrten nachts eine Tempo-30-Zone einzurichten. Zusätzlich kommen Kreisel in Betracht, auch Radfahrstreifen und Schutzstreifen könnten den Verkehr beruhigen. Zudem sollen im Zuge von Sanierungsmaßnahmen sogenannte lärmmindernde Asphaltbeläge, auch Flüsterasphalt genannt, aufgebracht werden. Zusätzlich kommen Kreisel in Betracht, auch Radfahrstreifen und Schutzstreifen könnten den Verkehr beruhigen.

Für die Schiene schlagen die Planer Lärmschutzwände und eine Bebauung zur Abschirmung der stark befahrenen Gleise vor. Auf den Autobahnen soll nachts die Höchstgeschwindigkeit auf Höhe der Wietzesiedlung auf 100 begrenzt werden und langfristig auch dort lärmmindernd asphaltiert werden.

Auf der Ortsdurchfahrt in Fuhrberg soll auch tagsüber ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde gelten. Auch hier soll bei Sanierungen ein lärmmindernder Asphaltbelag zum Einsatz kommen. Zusätzlich soll am Knotenpunkt Hannoversche Straße/Celler Straße die Radverkehrsführung verbessert werden, für den Knotenpunkt Celler Straße/Höhe Wieckenberger Weg wird der Einbau von Mittelinseln im Plan vorgeschlagen.

Um den Lärm durch die Schiene zu reduzieren, kommen laut den Planern zum Beispiel Lärmschutzwände und Bebauung zur Abschirmung stark befahrener Gleise in Betracht.

Wie kann das alles umgesetzt werden?

Die Umsetzung der Vorschläge liegt aktuell nicht bei der Stadt. Bei allen bisher untersuchten Straßen handelt es sich um Landes- beziehungsweise Bundesstraßen. Das heißt: Die Stadt ist gar nicht zuständig. Laut Kira Weitzel vom Bauamt der Stadt ist der Lärmaktionsplan rechtlich nicht für die Straßenbaulastträger des Bundes oder des Landes bindend. Allerdings seien die Behörden verpflichtet, die Vorschläge bei ihren Planungen zumindest zu berücksichtigen, so Weitzel.

An meiner Straße ist es aber auch sehr laut, warum wurde da die Lautstärke noch nicht gemessen?

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, ab welchen Grenzen die Lärmbelastung gemessen wird, also welche Straßen vom Land kartiert werden. Dabei muss laut Weitzel eine gewisse Menge an Wagen die Straße jährlich überfahren, sodass nicht alle Straßen sofort kartiert werden können. Aber an diesem Punkt kommt laut Weitzel die Bürgerbeteiligung ins Spiel: Burgwedelerinnen und Burgwedeler können Straßen vorschlagen, die dann später kartiert werden. Denn der Lärmaktionsplan wird immer weiter fortgeschrieben.

Wie kann ich mich beteiligen?

Wer Anregungen hat, was noch zum Lärmschutz getan werden kann, kann sich an die Stadt wenden und eine Stellungnahme abgeben. Das geht schriftlich per E-Mail an bauverwaltung@Burgwedel.de sowie per Post, aber auch telefonisch unter der Nummer (05139) 8973621 und auch vor Ort. Die Ideen werden dann anonymisiert im Anhang dokumentiert und möglicherweise sogar in den Lärmaktionsplan übernommen. Im Februar will die Stadt zum Lärm auch noch einmal eine Informationsveranstaltung anbieten. Dann soll der endgültige Plan im März vom Rat beschlossen werden.

Von Alina Stillahn