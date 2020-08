Burgwedel

„Ich war im Gefängnis“: Mit diesem Satz begrüßt Holger Nottbohm, seit Juli neuer Leiter des Einsatz- und Streifendienstes (ESD) im Polizeikommissariat Burgwedel, gern seine Gesprächspartner – und schmunzelt dann ob der Reaktionen. Denn natürlich saß der Polizeihauptkommissar nicht wegen einer Straftat hinter Gittern, vielmehr gehörte die Arbeit in der Justizvollzugsanstalt zu seiner beruflichen Laufbahn.

Das verblüfft umso mehr, weil Nottbohms Vater bereits als Polizist arbeitete. „Ich wollte aber eigentlich Soziologie studieren und habe deshalb ein Praktikum in der Justizvollzugsanstalt absolviert“, sagt der 56-Jährige. Die Zeit dort habe ihm so gut gefallen, dass er sich von 1983 bis 1985 zum Justizvollzugsbeamten ausbilden ließ. Insbesondere in der Einrichtung an der Schulenburger Landstraße zeichnete er verantwortlich für die Insassen, und aus dieser Zeit stammt auch sein Grundsatz für die Arbeit und das Private: „Du solltest andere Menschen so behandeln, wie du selbst behandelt werden möchtest.“

Wechsel wegen fehlender Aufstiegsmöglichkeiten

Diesem Leitgedanken seien damals nicht alle Berufskollegen gefolgt, sagt der zweifache Vater. Den Ausschlag für den Wechsel in den Polizeidienst indes gab die nicht vorhandene Aufstiegsmöglichkeit. „Als ich merkte, dass es nicht weitergeht, habe ich kurzerhand gekündigt und ein Studium bei der Polizei begonnen.“ Zwischen sehr vielen Jüngeren und einigen Gleichaltrigen drückte Nottbohm noch einmal die Schulbank, immer unterstützt von seinem Vater, dem der berufliche Wechsel des Sohnes gefiel – und der nicht am Gelingen zweifelte. „Ich habe manchmal überlegt, ob ich die Klausur geschafft habe“, gesteht der 56-Jährige. Doch letztlich habe das Studium reibungslos geklappt.

Es folgten berufliche Stationen in der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hannover und nächtliche Zivilstreifen. In Erinnerung verhaftet sind aus den Neunzigerjahren jene Tage, in denen Nottbohm als Praktikant im Funkstreifenwagen mit Helm saß, während draußen die Chaostage tobten. „Es war eine unglaublich spannende Zeit“, sagt er im Rückblick und erinnert sich an Momente, in denen er sich in seiner Entscheidung zum Berufswechsel bestärkt fühlte. „Nichts anderes als Polizeiarbeit wollte ich machen.“ In jenen Jahren kreuzten sich auf den Fluren, noch mehr aber auf den Dienstpostkästen die Wege von Vater und Sohn Nottbohm – davon kündet ein Foto im neuen ESD-Chefzimmer an der Hannoverschen Straße.

Punks werfen während der Chaostage in Hannover 1995 Steine auf Polizisten. Holger Nottbohm erlebte das als Praktikant im Funkstreifenwagen mit. Quelle: Christoph Stache/AP (Archiv)

Nottbohm verschafft sich Respekt mit Größe und Jiu-Jutsu

Zur Jahrtausendwende übernahm Holger Nottbohm die stellvertretende ESD-Abteilung bei der Expo. „Und danach habe ich immer Menschen geführt“, sagt er auch mit Blick auf jene Berufsjahre bei der Polizei in Lahe, wo das Spektrum der Einwohner von Gutsituierten in Isernhagen-Süd bis zu Jugendlichen am Sahlkamp reicht, bei denen er sich schon vor Jahren dank der Größe und der Jiu-Jutsu-Kenntnisse den notwendigen Respekt verschaffte. „Wir sind schon früher mit zwei Funkstreifen zu bestimmten Einsätzen gefahren, als Schutz, heute aber gibt es eine andere Wahrnehmung von der Gewalt gegen Polizisten“, sagt er.

In Lahe fungierte Nottbohm als Vertreter des ESD-Leiters und gehörte damit dem Leitungsteam an. „Dabei habe ich gesehen, wie sich junge Kollegen entwickeln, wenn man ihnen Chancen gibt“, beschreibt er seine Motivation, nun den ESD-Chefposten in Burgwedel zu übernehmen. Der Vorteil liege darin, dass er an der Basis mit den Menschen arbeite und nicht anhand der Aktenlage entscheide. Familiäre Probleme der Kollegen lösen, Teamgeist fördern, die Schichtdienste managen – darin sieht er seine Hauptaufgabe, wobei er weiterhin mit zu Einsätzen fahren wird.

Nottbohm kennt Isernhagen und Burgwedel gut

„Gerade Kollegen mit Kindern fordert die Corona-Pandemie viel ab, weil sie ja auch die Betreuung während unterschiedlicher Schichten lösen müssen“, sagt er mit Blick auf die etwa 50 Polizisten, deren neuer Vorgesetzter er nun ist. Bei der Einarbeitung helfe ihm, dass er seit 20 Jahren in Isernhagen lebe – und nicht nur dank der Spaziergänge mit Zwergschnauzer Fiete die beiden Kommunen gut kenne. Positiv nehme er auch die kurzen Wege zwischen Partnern, wie dem Amtsgericht, den Rathäusern in Burgwedel und Isernhagen, den Feuerwehren und der Region wahr. „In Hannover ist vieles anonym“, weiß Nottbohm aus Erfahrung.

Vor allem aber erlebe er eine hochprofessionelle Arbeit, bei der es Spaß mache, dabei zu sein. Nottbohm weiß, wovon er spricht: Immerhin gehörte er 18 Jahre lang zur Verhandlungsgruppe der Polizei, die als Experten in unübersichtlichen Lagen angefordert wurde – Tag und Nacht in Dauerbereitschaft. Dafür absolvierte der passionierte Motorradfahrer eine zweijährige Ausbildung, um unter psychologischen Aspekten bei Entführungen oder Geiselnahmen mit den Tätern ins Gespräch zu kommen und den Draht zu ihnen zu halten. Das Interesse an den Menschen habe ihn dazu verleitet, über eine solch lange Zeit die zusätzliche Belastung zu stemmen. Das Interesse an den Menschen bestimme nun auch seine Arbeit in Burgwedel und Isernhagen, wobei intern und extern auch der zweite Nottbohmsche Leitsatz gilt: „Das Leben ist zu kurz, um schlechte Laune zu haben.“

