Großburgwedel

Im April startet die Stadt ihre Reihe „Kultureller Frühling“ mit einem klassischen Konzert im Amtshof. Nach drei coronabedingten Konzertverschiebungen eröffnet das Horszowski Trio am 1. April die Saison.

Im Zuge ihrer dreiwöchigen Deutschland-Tournee präsentieren die Musikerinnen und Musiker erstmals in Burgwedel ein Programm mit Werken von Anton Dvorak, Robert Schumann und Elliott Carter. 2011 gaben Rieke Aizawa am Klavier, Jesse Mills (Geige) und Ole Akahoshi (Violoncello) ihr Debüt als Trio an der Rockefeller University in New York. Es folgten Tourneen durch die USA und Asien, die ihren Aufstieg in der Kammermusikwelt festigten. Das Trio gab schließlich sein Europa-Debüt in der Londoner Wigmore Hall im Jahr 2019.

Karten gibt es ab sofort zu kaufen

Karten für das Konzert gibt es ab sofort bei der Buchhandlung Böhnert, Im Mitteldorf 2, zu kaufen. Sie kosten 15, ermäßigt 8 Euro. Die Abendkasse öffnet um 19.30 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Für den Zutritt zum Konzert gilt die dann aktuelle Corona-Verordnung. Die Stadt bittet darum, diese zu beachten.

Am 28. April ist dann das Batolba Trio mit zeitlos frischem Rock ’n’ Roll zu Gast. Das Konzert war eigentlich für März geplant. Am 13. Mai spielen die Blechbläser vom Ensemble Classique.

Im Sommer kommt ein weiteres Trio nach Burgwedel: Am 1. Juli ist LumiMare im Amtshof zu Gast. Das Konzert wurde ebenfalls wegen Corona von Januar in den Sommer verschoben. Schließlich gibt es am 30. September die Guitar Gala Night der Gitarrenduos Amadeus Guitar Duo und Duo Gruber & Maklar. Auch dieses Konzert hatte die Stadt wegen der Pandemie von Februar in den Herbst verschoben.