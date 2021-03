Burgwedel

Sterben ist ein Teil des Lebens. Nicht nur in der Corona-Pandemie – auch wenn diese das für viele ungewohnte und ungewollte Thema sehr präsent werden lässt. Ehrenamtliche des Ambulanten Hospizdienstes Burgwedel – Isernhagen – Wedemark begleiten Betroffene und deren Angehörige in dieser schwierigen Situation und helfen ihnen, den letzten Weg gemeinsam als wertvolle und lebenswerte Zeit zu erleben. Im Mai beginnt in Burgwedel ein coronakonformer Kurs, bei dem Interessierte sich wieder zu ehrenamtlichen Sterbebegleitern ausbilden lassen können.

Sterbebegleitung in Corona-Krise bedarf kreativer Ideen

Auch während der seit einem Jahr andauernden Pandemie mit mehreren Lockdowns und starken Einschränkungen, was Besuche in Alten- und Pflegeheimen betrifft, laufen die Sterbebegleitungen weiter. „Mit viel Kreativität schaffen unsere Ehrenamtlichen das gut“, sagt Waltraut Passoter, die gemeinsam mit Regina Erdelkamp den Schulungskurs leiten wird. Wo es möglich sei, gebe es weiterhin Besuche. Doch auch Gespräche durchs Fenster oder per Telefon täten gut und bedeuteten für viele den wichtigen persönlichen Kontakt. „Über das Jahr gesehen, haben wir genauso viele Anfragen wie sonst“, ergänzt Koordinatorin Ute Rodehorst. „Die haben sich nur anders verteilt.“

Während im ersten Lockdown kaum einmal das Telefon klingelte, sei das im Sommer ganz anders gewesen. Geändert haben sich mit dem Virus auch die Bedürfnisse von Angehörigen, sagt Rodehorst. „Viele konnten nicht richtig Abschied nehmen.“ Um Menschen darin zu unterstützen, dies zu verarbeiten, soll es gezielte Schulungen geben. Die Koordinatorin hofft, dass die Umstände es bald ermöglichen, das Trauercafé in Großburgwedel wieder anzubieten. Dort können sich Trauernde untereinander austauschen, aber auch mit Mitarbeitern unterhalten. „Wir stehen in den Startlöchern. Einzeltermine bieten wir aber nach wie vor an“, sagt Rodehorst. Auch sogenannte Letzte-Hilfe-Kurse für Angehörige will der Ambulante Hospizdienst Burgwedel –Isernhagen – Wedemark sobald wie möglich wieder anbieten.

Mitarbeiter der Stadt spenden für Hospizdienst und Künstler Insgesamt 4500 Euro haben 30 Mitarbeiter der Stadt Burgwedel gespendet, um damit in der Corona-Pandemie jene zu unterstützen, denen es nicht so gut geht. 2500 Euro gehen an die Initiative Corona-Künstlerhilfe, die Künstlerinnen und Künstler unterstützt, die wegen der Pandemie in eine finanzielle Notlage gekommen sind. 2000 Euro erhält der Ambulante Hospizdienst Burgwedel – Isernhagen – Wedemark. Angesichts der Corona-Sonderzahlung an Angestellte im öffentlichen Dienst hatten die Initiatoren befunden, dass andere von diesem Geld mehr profitieren könnten als gerade sie in ihrer – etwa im Vergleich zu Selbstständigen – doch recht komfortablen Position. „Ich finde das ein ganz starkes Signal von den Kollegen“, sagt Bürgermeister Axel Düker.

Ambulanter Hospizdienst will in Präsenz schulen

Der neue Schulungskurs soll unter gebotenen Sicherheitsmaßnahmen in Präsenz stattfinden und ist deshalb auf zehn Teilnehmer limitiert. Beginnen soll er am Sonnabend, 8. Mai, der Abschluss ist für Sonnabend, 18. September, geplant. Die Kosten betragen 130 Euro. Anmeldungen sind bis Ende März unter der Telefonnummer (0 51 39) 9 07 34 31 möglich. Weitere Infos gibt es unter ambulanterhospizdienst.de. Einige Interessenten gebe es schon, sagt Kursleiterin Passoter. „Es ist auch ein Mann dabei, der uns im letzten Jahr bereits bei der Einrichtung unserer neuen Räume unterstützt hat“, sagt sie. Männer unter den Begleiterinnen und Begleitern seien eher rar, umso mehr freut sie das Interesse.

„Wir sind zwar gut aufgestellt im Team“, sagt Rodehorst. „Doch einige derjenigen, die seit Beginn dabei sind, möchten jetzt langsam aufhören.“ Die Koordinatorin hofft, dass sich vielleicht der eine oder andere findet, der nach der Schulung einsteigen möchte in die ehrenamtliche Sterbebegleitung. Freiwillig, versteht sich. Denn wer am Kurs teilnimmt, geht damit keinerlei Verpflichtung ein: Ob und wie sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Anschluss beim Hospizdienst als ehrenamtliche Sterbebegleiterinnen und -begleiter einbringen, wird in einem persönlichen Gespräch geklärt.

Sterbebegleitung schenkt Lebensqualität

Welche Voraussetzungen gibt es für diese Tätigkeit, die mit Pflege nichts zu tun hat? „Man muss offen sein für die Frage nach der Endlichkeit des Lebens und dessen Qualität“, sagt Passoter. Dafür gebe es keine Patentantwort – und gerade die zu Begleitenden hätten mit Blick auf ihre eigene Situation durchaus ganz konkrete Vorstellungen. „Das anzunehmen und nicht seine eigenen Vorstellungen als Maß zu nehmen ist eine Herausforderung“, sagt Passoter. „Man muss bereit sein, sich selbst zu hinterfragen.“ Der persönliche Austausch unter den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern sei dafür immens wichtig. Denn schließlich gehe es darum, dass die Betreuten und auch deren Angehörige die letzte Lebensphase als gute und erfüllende Lebenszeit erfahren.

Von Sandra Köhler