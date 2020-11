Großburgwedel

Eine vor dem Großburgwedeler Bahnhof ausgesetzte Hündin beschäftigt Polizei und Tierheim. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, als sie das mit einer rosa Leine an einen Laternenpfahl angebundene Tier auf dem Bahnhofsvorplatz bemerkten. Ein Besitzer war nicht zu sehen. Polizisten brachten die herrenlose Hündin ins Tierheim nach Langenhagen – und haben nun eine Spur zum Halter.

Hündin ist zwei bis drei Jahre alt

Seit einer Woche kümmern sich die Mitarbeiter im Tierheim um die Hündin mit dem dichten, schwarzen Fell. Die stellvertretende Leiterin Ute Possekel schätzt, dass der Pitbull- oder Staffordshireterrier-Mischling etwa zwei bis drei Jahre alt ist. Bei der Einlieferung sei die Hündin sehr eingeschüchtert gewesen. „Das ist aber ganz normal. Schließlich bedeutet es immer Stress, wenn ein Tier neu ins Tierheim gelangt, in dem viele andere Hunde bellen“, sagt Possekel. Das Verhalten lasse deshalb keine Rückschlüsse auf mögliche Misshandlungen durch den Besitzer zu. Die erste Untersuchung habe ergeben, dass die Hündin allerdings an Hautproblemen leide. „Das ist nicht dramatisch, aber ein Arzt muss sich darum kümmern“, erklärt Possekel.

Darüber hinaus wird das Tier unter anderem entwurmt, geimpft und kastriert. In ein paar Wochen sei es wohl möglich, die Hündin in ein neues Zuhause zu vermitteln. Wann es so weit sein wird, könne sie derzeit aber noch nicht genau sagen. „Wir müssen das Tier erst einmal besser kennenlernen“, sagt Tierheimleiterin Doris Peterek.

Tier wird nicht vermisst

Festzustehen scheint, dass das Tier von niemanden vermisst wird. „Zumindest hat sich der Besitzer nicht bei uns gemeldet“, erläutert Ralf-Emil Bahn, Sprecher des Großburgwedeler Polizeikommissariats. Er und seine Kollegen bemühen sich, den Halter der Hündin ausfindig zu machen.

Bis zu 25.000 Euro Geldstrafe drohen für Aussetzen eines Hundes

Ein Zeuge hat sich inzwischen bei der Polizei gemeldet und einen Hinweis auf den vermeintlichen Besitzer gegeben. Der Tipp sei glaubwürdig, heißt es. Entsprechend will das Polizeikommissariat Großburgwedel vorerst keinen Zeugenaufruf starten. Der Fall wurde von den Beamten laut Bahn an die zuständige Kommune weitergegeben, die nun wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt. Weitere Details will der Polizeisprecher nicht mitteilen. Für das Aussetzen eines Hundes droht eine Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro.

Von Mark Bode