Großburgwedel

Noch liegen die mehr als 50 Weihnachtssterne in einer Lagerhalle in Großburgwedel und warten wohl sortiert auf ihren Einsatz. Aber nicht mehr lange: In den nächsten Tagen will die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) sie in der Innenstadt zum Leuchten bringen.

Kinder lieben den Weihnachtmarkt

„Wir blicken hoffnungsvoll auf das nächste Jahr“, sagt IGK-Chef Stefan Müller. Den traditionellen Weihnachtsmarkt in Großburgwedel abzusagen war für die IGK ein schwerer Schritt. Kein Puppentheater, kein Karussell, kein Weihnachtsmannbesuch. „Für die Kinder ist das beinahe wie ein ausgefallenes Weihnachtsfest“, sagt Müller. Gerade für die jüngeren Burgwedeler sei der Weihnachtsmarkt stets ein besonderer Höhepunkt gewesen. Aber Hunderte Besucher dicht an dicht? Nein, das lasse die aktuelle Pandemiesituation nun einmal nicht zu. Das Risiko, dass sich jemand auf dem Markt hätte mit dem Coronavirus anstecken können, wäre zu groß gewesen. Und der Charme solcher Veranstaltungen sei nun mal, dass es kuschelig und gesellig zugehe. Unter den aktuell geltenden Einschränkungen im Teil-Lockdown wäre eine Planung so oder so unmöglich gewesen.

Kinderkarussells und Glühweinstände gibt es in diesem Jahr nicht: Der Weihnachtsmarkt Großburgwedel ist abgesagt. Quelle: Lisa Otto (Archiv)

Und doch: Um den Kindern und Familien eine Alternative zu bieten, plant die IGK gerade eine besondere Aktion. „Ein Mitglied hatte die Idee, durchsichtige Weihnachtsbaumkugeln zu kaufen und sie mit Süßigkeiten zu füllen“, erzählt Müller. Die Kugeln sollen dann an den Weihnachtsbäumen in der Innenstadt hängen und könnten am Sonnabend vor Heiligabend, 19. Dezember, bei einem Rundgang eingesammelt werden. „Familien könnten dann einen Spaziergang von Weihnachtsbaum zu Weihnachtsbaum machen und sich überall etwas Kleines abholen“, sagt Müller. Die Entscheidung, ob genügend Teilnehmer für die Aktion gefunden wurden, soll in den nächsten Tagen fallen.

Läden schmücken Weihnachtsbäume für Familienspaziergang

Fest steht aber schon: Auch in diesem Jahr werden die Gewerbetreibenden zahlreiche Tannen schmücken und die kleinen Weihnachtsbäume festlich dekorieren. Die IGK organisiert die Verteilung der Bäume im Set mit großen, roten Weihnachtskugeln. Die Bäume, so stellt es sich die IGK vor, sollen dann die Route für den Weihnachtsspaziergang vieler Familien vorgeben. Im Idealfall beteilige sich auch die Stadt, und der große Weihnachtsbaum auf dem Domfrontplatz könnte das Ziel der Route sein. „Die Kinder hatten schon kein Halloween und keinen richtigen Weihnachtsmarkt. Wir wollen aus der Tristesse rauskommen“, betont Müller.

Weihnachtsbeleuchtung soll bis Mitte der Woche hängen

„Wir Erwachsenen müssen jetzt die Pobacken zusammenkneifen“, sagt der IGK-Chef. „Die Kaufleute gestalten selbstverständlich ihre Ladenfenster weihnachtlich.“ Bis Mitte der Woche sollen die Weihnachtssterne leuchten. Elektriker Timo Rinsche, verantwortlich für die Weihnachtsbeleuchtung der IGK, ist jedenfalls bestens vorbereitet. Bereits Ende Oktober habe er mit der Planung begonnen. „Wir mussten etwa 150 Leuchtmittel austauschen“, berichtet er. Inzwischen sei ein Großteil der Sterne zwar mit robusteren und energiesparenden LED-Leuchten ausgestattet, doch gerade beim Transport ginge immer ein bisschen was zu Bruch. Alle Sterne seien überprüft und getestet. Insgesamt investieren IGK und Stadt jährlich rund 2500 Euro in die Weihnachtsbeleuchtung. Und so gut wie in diesem tristen Corona-Jahr war das Geld wohl selten angelegt.

Von Leona Passgang