Mit drei Fingern Textzeilen kopieren oder mit dem geteilten Bildschirm arbeiten: 50 Lehrer der IGS Burgwedel haben dieser Tage ihre erste Einführung im Umgang mit den neuen iPads erhalten. Damit setzt die Stadt ihren Medienentwicklungsplan weiter um. „Wir sind sehr zufrieden. Das ist ein Meilenstein, der durch Corona beschleunigt wurde“, sagte Bürgermeister Axel Düker beim Besuch der Gesamtschule.

Zuvor keine Apple-Produkte genutzt

Lehrerin Silke Melzer, die Deutsch, Englisch, Kunst und Arbeit-Wirtschaft-Technik unterrichtet, ist der Umgang zunächst noch etwas schwer gefallen. „Ich hatte zuvor noch keine Apple-Produkte genutzt“, sagte sie. „Aber ich habe privat einen Computer und auch ein Tablet, bin also nicht komplett weltfremd“, fügte die 51-Jährige hinzu. Sie wollte gleich am nächsten Schultag das neue Gerät mit in den Unterricht nehmen. „Man kann beispielsweise bei einer Bildbesprechung im Kunstunterricht ein Foto des Bildes über den Beamer an die Wand projizieren.“

Dass ihre Schüler womöglich deutlich besser im Umgang mit dem Tablet sein könnten, stört die Lehrerin nicht. „Ich habe kein Problem damit, wenn sie von etwas mehr Ahnung haben. Es ist doch toll und stellt den Respekt mir gegenüber nicht infrage.“

Lehrer Rouven Fehr ist von der neuen Technik ebenfalls angetan. Er unterrichtet Deutsch, Sport und Politik und hat schon Ideen, wie er das neue Medium im Unterricht nutzen möchte: „Es gibt Internetplattformen, auf denen man Erklärvideos zu verschiedenen Themen erhält. Die kann man prima einstreuen, wenn Bedarf besteht.“

Noch ist unklar, welche Apps die Lehrer nutzen können

Die Anschaffung von 54 iPads für die Lehrkräfte der IGS ist ein Schritt auf dem Weg zur digitalen Schule. In zwei weiteren Schulungen im Laufe des Novembers lernen sie den genaueren Umgang mit den Geräten. Einige Apps, unter anderem die Präsentationssoftware Keynote, sind auf den iPads installiert. Welche fachspezifischen Apps noch hinzukommen sollen, kann IGS-Schulleiter Marco Schinze-Gerber noch nicht sagen. „Dafür müssen wir noch Lösungen finden“, sagte er. Es solle sich damit so verhalten, wie mit der Anschaffung neuer Bücher: „Es gibt Vorschläge, die werden geprüft und in einer Fachkonferenz entschieden.“

Ein Problem bei vielen Programmen sei der Datenschutz. Hier wünscht sich der Schulleiter mehr Unterstützung vom Land Niedersachsen. „Es gibt vom Kultusministerium eine Schulbuchliste. Warum gibt es nicht auch eine Liste mit schulspezifischen Apps, die man problemlos benutzten kann?“

Schinze-Gerber sieht die Lehrer-iPads nur als Zwischenschritt zur digitalen Vollausstattung mit Tablets auf für Schüler bis zum Jahr 2023. Allerdings betonte er auch: „Man kann im Unterricht nicht alles digital erledigen. Die alte grüne Tafel bleibt erhalten.“ Denn, so der Mathematiklehrer, gewisse Dinge müsse man selber vorführen, beispielsweise das Anzeichnen eines Winkels mit einem Geodreieck. „Wir nehmen das Beste aus beiden Welten“, sagte Schinze-Gerber.

Schüler erhalten Leih-iPads fürs Homeschooling

Derweil hat die Stadt kurzfristig auch die ersten iPads für die Schüler ausgeliefert, 30 an die IGS und weitere 20 an das Gymnasium. Die Geräte sollen Schüler – die eine Bedürftigkeit nachweisen können – beim Homeschooling unterstützen. Für diesen Zweck hatte Burgwedel einen Pool von 240 iPads angeschafft. Allerdings: Anders als die Lehrer müssen die Schüler am Ende der Homeschooling-Phase die Geräte wieder zurückgeben.

Als nächstes wird eine „Pilotgruppe“ von 20 Lehrern am Gymnasium mit iPads ausgestattet und geschult. „Das beginnt im Dezember“, kündigte Burgwedels IT-Koordinatorin Justyna Lauchart an.

Von Mark Bode