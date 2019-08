Der 39-jährige Marco Gerhard Schinze-Gerber ist der neue Leiter der IGS Burgwedel. Der Pädagoge wurde in Hammelburg ( Unterfranken) geboren, besuchte zunächst die Realschule, wechselte dann aufs Gymnasium und machte dort sein Abitur. Im Anschluss verpflichtete er sich als Zeitsoldat bei der Bundeswehr, ist dort heute noch als Oberstleutnant der Reserve aktiv. Nach seiner Bundeswehrzeit studierte er Mathematik, Geschichte und Politik für das Lehramt an Realschulen, unter anderem in Hildesheim. Dort promovierte er auch im Fach Geschichte. 2011 trat er in den Schuldienst ein. Seit 2013 unterrichtet er in Burgwedel, zuerst an der Oberschule und mit Gründung der IGS auch dort. Er war Stellvertreter der inzwischen pensionierten Schulleiterin Renate Koch. Schinze-Gerber leitet zudem in den kommenden zwei Jahren die Oberschule kommissarisch. Dann läuft diese Schulform in Burgwedel aus. Schinze-Gerber ist verheiratet und hat einen fünfjährigen Sohn.