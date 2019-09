Großburgwedel

Sie ist groß, grün und eine schöne Auszeichnung für die IGS Burgwedel – die Fahne, die die IGS als Umweltschule in Europa ausweist. In der vergangenen Woche wurde sie samt dazugehöriger Urkunde überreicht. Damit würdigte die Landesschulbehörde das Engagement der IGS für Umwelt und Natur. Allerdings: Vorerst wird die Fahne nicht im Wind flattern, da die IGS keinen eigenen Mast besitzt, um sie hissen zu können. Sie wird künftig die Aula der Schule schmücken.

Ein Roter Milan schaut im Schulgarten vorbei

Um die Auszeichnung zu bekommen, musste die IGS einiges vorweisen. Zwei Jahre lang arbeiteten Schüler aus den Profilklassen Umwelt und Forschung gemeinsam mit den Lehrern an zwei großen Themenfeldern, schrieben regelmäßig Berichte über ihre Projekte.

Erster Schwerpunkt war der Schulgarten. Mit vielen kleinen Maßnahmen wurde er als Unterschlupf für Tiere neu angelegt. Das hat geklappt. Sehr gut sogar, wie Lehrerin Stephanie Fließwasser berichtete: „Wir können hier immer mehr Tiere beobachten.“ Hornissen, Bachstelzen, Heupferde, Kaninchen, Bienen und Schmetterlinge finden die Kinder mittlerweile regelmäßig im Garten. „Von Zeit zu Zeit schaut sogar ein Roter Milan vorbei“, sagt die Lehrerin. Und: In den neu gebauten Teich zogen drei Frösche ein.

In den Eidechsenunterschlupf zieht eine Maus ein

Aber es gab auch Überraschungen und Unvorhergesehenes im Schulgarten. So schichteten die Schüler aus Steinen einen großen Unterschlupf für Eidechsen auf, mit einer Tränke direkt davor. Allerdings zog dann nicht wie geplant ein Reptil ein, sondern eine Maus, wie Paul, einer der Schüler aus dem Projekt, erzählte. Das Projekt selbst forderte auch von den Lehrern viel Engagement. So eilte Fließwasser in den Sommerferien jeden zweiten Tag in die Schule, um die Pflanzen zu gießen.

Upcycling – aus Abfall Neues schaffen

Das zweite große Themenfeld, mit dem sich die IGS als Umweltschule bewarb, war Upcycling. Dabei wurden Abfallprodukten oder scheinbar nutzlosen Gegenständen neues Leben eingehaucht. Die Schüler verwandelten leere Konservendosen in Stiftbecher und alte Tetra Paks in Vogelhäuser. „Wir wollten unseren Schülern zeigen, dass vieles noch zu gebrauchen ist und nicht alles weggeworfen werden muss“, sagte Lehrerin Anika Kühl.

Außerdem entwickelte sie mit den Schülern ein Mülltrennungssystem für die IGS. Seitdem stehen in allen Klassen drei Eimer: ein gelber für Verpackungen, ein blauer für Papier und ein schwarzer für Restmüll. Jede Klasse hat zudem einen Müllbeauftragten, der seinen Mitschülern Tipps geben kann.

Projektgruppe arbeitet weiter

Auch wenn die IGS die Auszeichnung als Umweltschule schon erhalten hat, die Schüler der Projektgruppe setzen weitere Ideen in die Tat um. So bauen sie Boxen für Pfandflaschen. Die sollen in der Schule aufgestellt werden. Bislang landen immer wieder Flaschen und Dosen im Müll. Klappt das Projekt, dann dürfte auch ein wenig Pfandgeld in die Kasse kommen. Das wollen die Schüler verwenden, um Spiel- und Sportgeräte für die Schule anzuschaffen.

Derzeit überlegt Schuldirektor Gerhard Schinze-Gerber gemeinsam mit seinem Kollegium, ob sich die IGS für den bald beginnenden neuen zweijährigen Projektzeitraum wieder als Umweltschule bewerben will. „Noch sind wir auf Themensuche“, erklärt der Schulleiter.

Fahnenmast könnte mit Schulcampus kommen

Übrigens: Dass die Fahne später einmal wirklich an einem Mast vor der IGS flattern wird, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Noch in diesem Jahr beginnen die Beratungen für die Gestaltung des gemeinsamen Schulcampus von IGS und Gymnasium. „Einer meiner Wünsche, die ich in die Gespräche mitnehme, ist das Aufstellen eines Fahnenmastes vor den beiden Schulen“, kündigt Schinze-Gerber an. Dabei geht es ihm allerdings weniger darum, die Auszeichnung der IGS als Umweltschule zu präsentieren, sondern vielmehr darum, auch an Feiertagen oder bei traurigen Anlässen Flagge zeigen zu können. „Dann lassen sich solche Themen auch gut im Unterricht vertiefen.“

