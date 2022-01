Großburgwedel

„Guten Morgen und Bonjour“, erklingt es am Freitagvormittag in der IGS Burgwedel. Aus gutem Grund: Zur Feier des Deutsch-Französischen Tages hatten Schülerinnen und Schüler, die als zweite Fremdsprache Französisch lernen, unter der Regie von Französischlehrerin Luisa Rothammer für die erste große Pause einige frankophile Aktionen auf den Pausenhöfen der einzelnen Jahrgänge vorbereitet.

In der Pausenhalle der IGS stimmen Plakate auf den deutsch-französischen Freundschaftstag ein. Quelle: Sandra Köhler

In der Sandkiste konnten die Siebtklässler bei Lavin, Mathilde, Luca und Pepe den französischen Nationalsport Pétanque ausprobieren. Bei den Achtklässlern lockte ein Frankreich-Quiz. Wer etwa wusste, wann der Eiffelturm erbaut wurde, welcher Fluss durch Paris fließt und welche Farben die französische Flagge hat, hatte gute Chancen, einen Mini-Eiffelturm als Schlüsselanhänger zu gewinnen. Der sechste Jahrgang hatte die Pausenhalle passend geschmückt und der neunte die Plakate zur Frankreich und der deutsch-französischen Freundschaft erstellt. Und beim zehnten Jahrgang gab es einzeln verpackte Schokobrötchen, sogenannte Pains au chocolat zu kaufen. „Wir wollten eigentlich Crêpes machen“, sagte Emilia. „Aber das ging wegen Corona nicht.“

Die Siebtklässler Mathilda, Lavin, Luca, Pepe und Rehan probieren sich im französischen Sport Pétanque. Quelle: Sandra Köhler

Deutschland und Frankreich: Freunde seit 1963

Aber was genau wurde gefeiert? Das hatten zwei Schülerinnen des zehnten Jahrgangs via Lautsprecher zu Beginn der Pause verraten: Mit der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags am 22. Januar 1963 läuteten die damaligen Staatschefs Charles de Gaulle und Konrad Adenauer ein ganz neues Kapitel zwischen Deutschland und Frankreich ein. „Es geht dabei nicht nur um ein politisches Bündnis und eine wirtschaftliche Partnerschaft, sondern um eine Freundschaft. Das war es, was sich der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer gewünscht hatten“, sagten die Schülerinnen. Am 40. Jahrestag der Vertragsunterzeichnung riefen der französische Präsident Jacques Chirac und der Bundeskanzler Gerhard Schröder den Deutsch-Französischen Tag aus.

Die Französisch-Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang sieben haben mit ihrer Lehrerin Luisa Rothammer (rechts vorn) ein Quiz ausgearbeitet. IGS-Schulleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber (links) freut es. Quelle: Sandra Köhler

„Eigentlich ist der Deutsch-Französische Tag also erst morgen. Wir feiern ein wenig vor“, erzählte Schulleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber. Eine schöne und durchführbare Abwechslung mit handfestem historischen Hintergrund sei das – gerade in einem Schulalltag, in dem wegen Corona etwa Klassenfahrten bis Ostern abgesagt werden mussten. Zumal Französisch auch in der IGS einen großen Stellenwert genießt und der seinerzeit noch in der Oberschule angelaufene Schüleraustausch wieder aufgenommen werden soll, sobald das möglich ist. Gut vorbereitet für einen Trip nach Frankreich fühlen sich die Zehntklässlerinnen Tuba und Karoline – beide lernen Französisch jetzt seit der sechsten Klasse – jedenfalls: „Es ist zwar eine Herausforderung, aber eine sehr schöne Sprache.“

Von Sandra Köhler