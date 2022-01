Burgwedel

Wenige Infektionen, hohe Impfquote und viele Tests – Gymnasium und IGS in Burgwedel sind bislang gut durch die Pandemie gekommen. Nun startet die Schule am Montag wieder – in Präsenz, wie die Kultusministerkonferenz am Mittwoch noch bekräftigte. Das begrüßen auch die Schulleiter von IGS und Gymnasium und erklären, wie die Burgwedeler Schulen am kommenden Montag wieder in den Unterricht starten wollen.

„Ich freue mich über die Klarheit in der Sache und halte die Präsenzpflicht für ein wichtiges Gut“, sagt der Schulleiter des Gymnasiums Großburgwedel, Robert Baberske. Er beobachte die Lage angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante aber genau. Vorbereitungen für den Schulstart wurden am Gymnasium aber schon vor den Ferien getroffen: Alle Schülerinnen und Schüler hätten vor den Ferien Tests mit nach Hause bekommen. „Wir haben alles getan, was wir vor den Ferien tun konnten“, sagt Baberske.

„Mir machen da weiter, wo wir im vergangenen Jahr aufgehört haben“

Ähnlich sieht es auch an der IGS aus: „Wir machen da weiter, wo wir im vergangenen Jahr aufgehört haben“, sagt Schulleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber. „Das haben wir schon vor den Weihnachtsferien vorbereitet. Unseren Schülerinnen und Schülern haben für die ersten Schultage Corona-Tests mit nach Hause bekommen.“ In der ersten Schulwoche müssen sich die Schülerinnen und Schüler täglich vor dem Unterricht auf eine Corona-Infektion testen. „Das geschieht bei ihnen zu Hause. Anschließend müssen sie eine von den Eltern unterschriebene Bestätigung mit zur Schule bringen“, erklärt der Schulleiter das Prozedere.

Sollte jemand die Bestätigung vergessen, muss die Schülerin oder der Schüler umkehren und die Bescheinigung besorgen. „Nur in absoluten Ausnahmefällen testen wir in der Schule nach“, sagt Schinze-Gerber. Ab der zweiten Schulwoche müssen sich die Schülerinnen und Schüler der IGS dann montags, mittwochs und freitags testen, allerdings nur, wenn sie nicht geimpft sind. Aber: „Wer sich trotz Impfung zusätzlich testen lassen möchte, für den haben wir natürlich einen Test parat“, sagt der Schulleiter.

Lesen Sie auch Tests auch für Geimpfte, medizinische Masken: Das gilt zum Schulstart kommende Woche

Jüngere Schüler müssen FFP2- oder medizinische Masken tragen

Eine Neuerung gibt es für die Schülerinnen und Schüler mit Beginn des Jahres 2022 aber doch noch: Künftig müssen alle Schülerinnen und Schüler FFP2 oder medizinische Masken tragen – auch die unter 14-Jährigen. Die konnten bislang mit Stoffmasken in die Schule kommen. Schinze-Gerber macht sich wegen der Umstellung keine Sorgen, viele Jüngere trügen bereits jetzt medizinische Masken.

„Insgesamt“, so Schinze-Gerber, „kommt die IGS bislang gut durch die Pandemie. Bislang haben wir keine einzige Corona-Infektion auf eine Ansteckung in der Schule zurückführen können.“ Seine Einschätzung deshalb: „Die Schule ist nicht der absolut sichere Ort, den gibt es in Deutschland auch nicht, aber wir sind ein sehr sicherer Ort.“

„Keine schlechtere Impfquote als das ganze Land“

Das kann auch IGS-Schulleiter Baberske bestätigen. Keine der etwa 20 Infektionen am Gymnasium Burgwedel sei in der Schule geschehen – und auch bei der Impfquote stünden das Gymnasium gut da. Rechne man diejenigen heraus, die sich vor den Weihnachtsferien noch nicht hätten impfen können, „dann haben wir keine schlechtere Impfquote als das ganze Land.“

Derweil wartet Baberske auf eine Sache noch vergebens: „Von den von der Stadt vor Monaten bestellten Luftfiltern ist noch kein einziger bei uns angekommen“, sagt er und hofft auf baldige Lieferung. Allerdings: „Ein Allheilmittel sind die auch nicht, aber sie wären ein Baustein von vielen im Kampf gegen die Corona-Pandemie.“

Von Von Thomas Oberdorfer und Alina Stillahn