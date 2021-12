Großburgwedel

Was ist eigentlich Transsexualität? Diese und weitere Fragen haben die Schülerinnen und Schüler der IGS der Schulsozialarbeiterin Heide Neudörfer gestellt. Sie sagt, es gebe viele brennende Themen rund um das Erwachsenwerden, die die Jugendlichen beschäftigen, Und die Fragen dazu könnten nicht alle im Biologieunterricht beantwortet werden.

Damit sich die Jugendlichen dazu unbefangen austauschen können, haben sich die IGS Burgwedel und der Notruf Mirjam, ein Hilfsangebot für schwangere Mütter aus Hannover, zusammengetan. Unter dem Motto „Liebe und so“ planen sie Angebote, um Jugendliche des neunten Jahrgangs über Themen wie Lebensplanung, Verhütung und Sexualität aufzuklären – aber auch darüber, wie sie das Verhältnis zu ihren Familien und Freunden und auch ihre Liebesbeziehungen gestalten können.

Wie ist es eigentlich, als Jugendliche schwanger zu werden?

Den Auftakt macht eine Projektwoche im nächsten Sommer. Außer Rollenspielen steht auch ein Besuch des Babykörbchens im Diakovere Friederikenstift in Hannover auf dem Programm. Das wird vom Notruf Mirjam betrieben und bietet verzweifelten Müttern die Möglichkeit, ihre Säuglinge anonym abzugeben.

Doch wie ist das eigentlich, mit 15 Jahren schwanger zu werden? Wie gestaltet sich ein Leben als 25-jährige alleinerziehende Mutter mit drei Kindern? Davon berichten die Klientinnen des Notrufs den Schülerinnen und Schülern. Auch Frauenärztinnen und -ärzte sollen mit den Jugendlichen über Themen wie Schwangerschaftskonfliktberatung und Verhütung reden. Zudem ist ein Jurist eingeladen.

Auch Jungs sollen adressiert werden

Doch diese Themen gehen nicht nur Frauen etwas an. „Wir adressieren das ganz klar an die Jungs“, sagt Bettina Wulff vom Notruf Mirjam. Daher seien auch junge männliche Studierende mit pädagogischem Hintergrund – aber auch ohne – herzlich eingeladen, bei der Projektwoche mitzuhelfen. Für Schulleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber ist ein weiterer Vorzug des Projekts: „Das Team hat die Schüler gefragt: Was brennt euch auf den Nägeln?“

Schulleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber zeigt den Kooperationsvertrag über die Zusammenarbeit von IGS und Notruf Mirjam für Bildungsangebote im Bereich Lebensplanung, Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Was so kompliziert klingt, soll Jugendlichen ermöglichen, über Themen wie Verhütung ganz unbefangen zu sprechen. Quelle: Alina Stillahn

Mit einem Fragenkatalog ist auch Schulsozialarbeiterin Neudörfer zu den Schülerinnen und Schülern gegangen – und hat bemerkt, dass es nicht nur wichtig ist zu fragen, sondern auch im Gespräch zu bleiben. Die Jugendlichen hätten neben Themen wie Transsexualität und Verhütung auch von ihren übergriffigen Erfahrungen berichtet, sagt die Lehrerin.

Themen zu Sexualität und Erwachsenwerden müssen von Jugendlichen selbst kommen

Dabei müsse das Thema von den Jugendlichen selbst kommen, sagt sie. Module vorzugeben gehe an der Lebensrealität der jungen Menschen vorbei. Sie gehe aber davon aus, dass auch Themen wie Gewalt angesprochen werden. „Gewalterfahrungen machen Kinder und Jugendliche medial und im wahren Leben, so oder so.“ Bei der Projektwoche könne auch eine Frau berichten, die selbst in eine Beziehung gerutscht sei, in der Gewalt an der Tagesordnung war, sagt Wulff. „Die stellt sich selber die Frage, wie das eigentlich passiert ist.“ Es gehe aber auch darum herauszuarbeiten, in welchen Situationen sich die Jugendlichen unwohl fühlten.

Die Themenblöcke in der Projektwoche sollen von kreativen Angeboten flankiert werden. So plant das Team unter anderem die Produktion kleiner Videoclips zu selbst gewählten Themen mit einem Videoredakteur. Dazu soll auch der Rapper Spax dabei sein, der sich bereits in vielen Projekten engagiert und Workshops gibt.

„Unheimlicher Redebedarf“

Wichtig sei ihnen, eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, sagt Wulff. Die Beteiligten sind sich aber einig, dass die Themen sehr präsent für die Jugendlichen sind. „Sie haben unheimlich Redebedarf“, sagt Neudörfer.

Von Alina Stillahn