Fuhrberg

Da hat in den vergangenen Tagen augenscheinlich jemand seine Wohnung entrümpelt: Gleich an zwei verschiedenen Stellen im Waldgebiet entlang der L 310 zwischen Fuhrberg und Mellendorf haben Unbekannte einen größeren Posten Abfall entsorgt. Neben diversen Müllsäcken und mehreren Farbeimern lag zwischen den Bäumen entlang des Feldwegs In der Steinriethe in Richtung Mohmühle fast eine komplette Wohnungseinrichtung samt Sofa, Tisch, Schrank und Matratze.

Entdeckt wurde der Unrat am Mittwochnachmittag. Die Polizei hat die Ermittlungen inzwischen an die Abfallfahnder der Region Hannover abgegeben. Dennoch bitten die Beamten des Kommissariats Großburgwedel um Zeugenhinweise unter Telefon (05139) 9910.

Von Thomas Oberdorfer