Fuhrberg

Im Fuhrberger Wald geht es derzeit alles andere als leise zu. Mit schweren Maschinen rücken die Mitarbeiter des Forstamtes Fuhrberg den Kiefernbeständen zu Leibe. Noch prägt diese Baumart die Wälder in dem Bereich. Doch Stück für Stück lichtet sich derzeit der Wald. „Wir sind dazu aufgefordert, und es ist auch unser Wille, den reinen Kiefernbestand umzubauen“, betont Lucas Kubel, Revierförster in Fuhrberg. „Ziel ist es, einen Mischwald mit Laubbäumen zu schaffen.“ Verankert ist die Maßnahme in dem Programm der „Langfristigen Ökologischen Waldentwicklung für die Wälder der Niedersächsischen Landesforsten“.

Die Zeiten, in denen Waldarbeiter die Bäume ausschließlich mit Sägen fällen, sind lange vorbei. Zwar werden die großen Laubbäume noch so geschlagen, doch für Nadelbäume wurde mit dem Harvester eine Erntemaschine entwickelt. Sie fällt Bäume in wenigen Minuten und verarbeitet sie zum Teil gleich weiter. Wir haben uns den Einsatz einmal angeschaut.

Harvester fällt nur Nadelholzbäume

Auf gut 7,7 Hektar soll der Holzvollernter in der jetzigen Aktion Bäumen fällen. Der Einsatz der riesigen Maschine birgt gleich mehrere Vorteile. Die beiden wichtigsten: „Das Fällen mit dem Harvester ist besonders sicher“, erläutert Hans-Martin Roese, Leiter des Forstamtes Fuhrberg. „Zudem hat das Gerät eine enorme Leistung.“ Alle drei Minuten fällt ein Baum. Während die Maschine gut 20 Kubikmeter – dies entspricht etwa 20 Bäumen – in einer Stunde verarbeiten kann, schafft ein Waldarbeiter lediglich 2,3 Kubikmeter. Und: „Der Forstwirt kann die Bäume nur schneiden. Sie bleiben erst einmal an der Stelle liegen“, sagt Roese.

Der Harvester wird vorprogrammiert

Mit dem Harvester ist die Arbeit um einiges einfacher. Und so läuft sie im Detail ab. Über einen Computerbildschirm kann der Fahrer der Maschine genau sehen, welche Bäume er zu fällen hat. „Wir haben die Bäume alle vorher markiert und teilweise schon gekennzeichnet, was für eine Holzverarbeitung später vorgenommen werden kann“, sagt Jens Tegtbüring. Er ist Betriebsdezernent bei den Landesforsten. Und Roese ergänzt: „Es lässt sich im Harvester alles vorher programmieren, wie lang zum Beispiel die Baumabschnitte werden sollen.“ Für den Fahrer bedeutet dies, dass er die Maschine fast nur noch mit dem Joystick steuern muss. Ganz langsam fährt der Harvester auf die Bäume zu und umfasst diese mit seinem Greifer. Es dauert nur wenige Sekunden, bis der Baum gefällt ist.

Auf acht dicken Rädern durch den Wald

Da der Greifer drehbar ist, kann der Harvester die Bäume auch gleich schneiden. Doch zunächst läuft der Baum einmal komplett durch den Greifer, Äste werden entfernt. „Dabei wird alle paar Meter der Durchmesser gemessen und der Fahrer muss nur noch gucken, ob der Baum auch gerade ist“, sagt Roese. Eine hohe Konzentration erfordert die Arbeit aber alle Male. Daher ist es umso wichtiger, sich in dem Waldgebiet auch auszukennen. So wie Torsten Diercks. Der Harvester-Fahrer ist bereits seit mehr als 30 Jahren im Waldgebiet des Forstamts Fuhrberg tätig. Zurzeit ist er mit dem größten Harvester unterwegs. Auf acht mächtigen Reifen rollt er durch den Wald.

Holz wird zur Abholung am Wegesrand gestapelt

Doch neben dem Harvester ist auch noch eine weitere schwere Maschine im Wald unterwegs: der Vorwarder. Dieser sammelt die Baumstämme über die Rückegasse ein und stapelt sie für die Abholung. „Da die Maschinen nur auf den Rückegassen fahren dürfen und der Harvester computergesteuert ist, kann der Vorwarder die gefahrenen Wege abrufen. So weiß man immer ganz genau, wo wie viel Holz liegt“, erläutert Roese. Dabei sind die gefällten Bäume in Stammholz, wertvolles Holz und Industrieholz eingeteilt.

Fällarbeiten auch im Sprillgehege

Doch nicht nur im Fuhrberger Wald schreiten die Arbeiten voran. „Wir wollen das Sprillgehege auch zu einem Mischwald umbauen“, sagt der Leiter des Forstamts Fuhrberg. „Daher sind Eingriffe bei den alten Kiefern notwendig.“ Aus diesem Grund kam es bereits zu einigen Sperrungen in dem Waldgebiet – so auch Ende November. Die Baumfällarbeiten dort sind bereits abgeschlossen, doch die schweren Maschinen sind weiterhin im Wald. „In der Regel braucht man eine Woche für das Schlagen“, erläutert Roese. „Danach müssen die gefällten Bäume aber noch gerückt und abtransportiert werden.“ Und Tegtbüring ergänzt: „Wir haben für die Arbeiten immer einen Zeitpuffer eingebaut.“

15.000 Kubikmeter von Borkenkäfer betroffen

Neben den regulären Fällungen gab es in diesem Jahr aber auch wieder ungeplante Baumfällarbeiten. Gut 15.000 Kubikmeter des Waldes waren vom Borkenkäfer betroffen. Der Schädling zerstört die Bäume. Fast alle befallenen Kiefern sind bereits weg, einige wenige müssen noch gefällt werden. „Wir ernten nur noch die Bäume, die dem Bestand schaden würden“, meint Roese.

Der derzeitige Harvester-Einsatz ist voraussichtlich noch vor Weihnachten abgeschlossen. Die schwere Maschine wird dann weitergereicht, denn nicht jedes Forstamt hat einen eigenen Holzernter. Aus diesem Grund stellen die Landesforsten jedes Jahr einen Arbeitsplan für die Wälder auf. „Wir legen immer alle anfallenden Arbeiten in einem Einzugsgebiet hintereinander, da wir die Maschinen immer von Försterei zu Försterei umsetzen müssen“, sagt Betriebsdezernent Jens Tegtbüring. Und deshalb ist der Harvester bereits weitergefahren. Er soll in den nächsten Tagen in Hänigsen zum Einsatz kommen.

Zur Galerie Nach und nach sollen sich viele Wälder in Fuhrberg in einen Mischwald verwandeln. Dafür müssen aber zunächst ein Teil der vorhandenen Kiefern gefällt werden. Am besten geht dies mit einem Harvester.

Lesen Sie auch

Von Lisa Otto