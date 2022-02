Burgwedel

Diese Diskussion dürfte spannend werden, scheiden sich am Thema Impfpflicht doch die Geister: Die SPD Burgwedel lädt für Donnerstag, 10. Februar, Interessierte zu einer Onlineveranstaltung zum Thema Impfpflicht ein. Beginn ist um 19 Uhr per Zoom. Thela Wernstedt, die nicht nur selbst Ärztin, sondern auch die Landtagsabgeordnete und stellvertretende gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag ist, wird in die Diskussion einführen.

Am Thema Impfpflicht ist zur Zeit kaum ein Vorbeikommen, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bevölkerung wird es heftig diskutiert. Im Bundestag gab es dazu bereits eine erste Orientierungsdebatte. Nach aktuellem Stand soll es keinen Gesetzesvorschlag der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP dazu geben, die Fraktionsdisziplin bei der Abstimmung entfallen. Erwartet werden dagegen mehrere Gruppenanträge, in denen eine gesetzliche Impfpflicht und ihre Ausführung präzisiert wird.

Nach der Anmeldung kommt der Zoom-Link per E-Mail

In der Veranstaltung der SPD Burgwedel will Thela Wernstedt den aktuellen Diskussionsstand aus der Sicht der Sozialdemokraten vorstellen, verschiedene Varianten benennen und Eckpunkte der sozialdemokratischen Position beleuchten. In der sich anschließenden Diskussion können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fragen und Meinungen kundtun – zu den Unterschieden der Vorschläge und ihrer Umsetzbarkeit ebenso wie zu rechtlichen und medizinischen Aspekten.

Die Teilnahme an der Videokonferenz erfolgt via Zoom. Interessierte können sich per E-Mail an hjroediger@t-online.de anmelden. Sie erhalten dann den Teilnahme-Link. Im Zuge einer angemessenen Diskussionskultur wird eine Anmeldung mit dem Klarnamen erwartet. Für Ende März plant die SPD Burgwedel eine zweite Veranstaltung parallel zur Diskussion der Gruppenanträge zur Impfpflicht im Bundestag.

Von Sandra Köhler