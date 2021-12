Großburgwedel

In Burgwedel sind die mobilen Impfteams der Region Hannover in diesem Jahr noch zweimal im Autohaus an der Kokenhorststraße 2 im Einsatz. Am Donnerstag, 23. Dezember, und am Freitag, 30. Dezember, wird laut der Stadt von 10 bis 16 Uhr geimpft.

Impfwillige sollen einen Ausweis und wenn vorhanden einen Impfpass mitbringen. Zudem sollte ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Es wird darum gebeten, die Impfunterlagen möglichst schon im Vorfeld selbst auszudrucken. Sie sind auf der Website des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de abrufbar.

Auch im Rathaus gibt es Impfungen

Am Sonnabend, 18. Dezember, impft auch das Deutsche Rote Kreuz der Region Hannover im Rathaus. Am Freitagnachmittag waren für diesen Tag – offenbar wegen Absagen – noch vereinzelt Termine frei. Ansonsten gibt es dort Impftermine auch für alle Sonntagen im Januar. Sie können über das Portal book.drk-hannover.de gebucht werden.

Von Alina Stillahn