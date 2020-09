Kleinburgwedel

An der Kleinburgwedeler Grundschule wird kräftig gewerkelt. Ein Teil der Schule wird neu gebaut, außerdem muss der Außenbereich neu angelegt werden. Die Gunst der Stunde soll nun genutzt werden, um einen Dorfplatz für Kleinburgwedel zu schaffen. Der soll am Moorweg als Campus zwischen Grundschule, Haus der Kirche und dem Kindergarten entstehen. Einen ersten Vorentwurf sahen sich die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses an.

Bislang war die Fläche vor dem Feuerwehrhaus Kleinburgwedels Dorfplatz. Der Platz ist aber relativ klein, und die Feuerwehr wird nach dem Bau ihres neuen Hauses an die Großburgwedeler Straße umziehen. „Wir brauchen in Kleinburgwedel einen neuen Dorfplatz, einen Ort für das ganze Dorf“, sagt Ortsbürgermeister Jürgen Schodder und plädiert für die Neue Mitte im Ort – so soll auch das Herzstück des Campus heißen.

So könnte der Campus einmal aussehen: Ein Entwurf der Gruppe Freiraumplanung aus Langenhagen. Quelle: Entwurf: Gruppe Freiraumplanung

Bauamtschef hofft auf weniger Elterntaxis

Die Idee hinter dem Platz: Vor der Schule und dem Haus der Kirche entstehen kleine, kreisrunde Plätze – angepasst an die jeweilige Nutzung. „Der Bereich vor der Schule könnte spielerische Elemente enthalten, während man vor dem Haus der Kirche eher Aufenthaltsmöglichkeiten schaffen könnte“, erklärt Ann Katrin Schönmann, Mitarbeiterin des Teams Freiraumplanung, das an dem Projekt arbeitet. Ein großer Kreis verbindet die kleineren Kreise und schafft so die Neue Mitte. Die Planer entwickelten diese Idee gemeinsam mit Vertretern von Schule, Kirche, Kindergarten und des Ortsrats.

Ein wichtiger Punkt ist eine geänderte Verkehrsführung. Der Moorweg soll nach dem Umbau nur noch in eine Richtung befahren werden können, von Nord nach Süd. „Wir wollen weniger Verkehr vor der Schule“, erläutert Bauamtschef Oliver Götze und hofft vor allem auf weniger Elterntaxis, die die Kinder zur Grundschule chauffieren. Laufen Veranstaltungen auf dem neuen Dorfplatz, würde die Straße komplett gesperrt werden.

Neuer Campus soll 560.000 Euro kosten

Grundsätzlich begeistert von der Idee eines gemeinsamen Platzes für den Ort ist der Kleinburgwedeler Pastor Jens Blume. „Ich finde es gut, wenn sich die Kirche zum Ort hin öffnen könnte und in den Campus einbezogen wird“, sagt er. Derzeit grenzt eine hohe Hecke das Kirchengrundstück vom Moorweg ab. Aber Blume sieht Probleme im Detail. Ein Teil der Kreise soll asphaltiert werden, ein Teil eine Decke erhalten, die zwar auch verdichtet ist, aber dennoch Wasser durchlassen kann. „Wir würden uns mehr Grün wünschen“, sagt der Pastor.

Kopfschmerzen bereiten den Beteiligten noch die Kosten. Rund 560.000 Euro sind für das Projekt veranschlagt, inklusive der Anlage eines Schulgartens für die Grundschule. „Das ist ein gehöriger Schluck aus der Pulle“, sagt Schodder. Vor allem soll geprüft werden, ob wirklich der gesamte Betrag in einem Jahr nötig ist.

Auf der Suche nach Einsparpotenzial

„Da gibt es durchaus noch Einsparungspotenzial“, meint der Ortsbürgermeister. In die Kostenschätzung eingerechnet ist mit Bänken, Spielgeräten und anderen Dingen die Anschaffung der kompletten Ausstattung für den Campus. „Das summiert sich auf rund 100.000 Euro.“ Geld, das man nicht zwingend im kommenden Jahr ausgeben muss. „Diese Investitionen könnte man vielleicht um ein Jahr schieben“, schlägt Schodder vor.

Finanzielle Probleme sieht auch Blume. Der Kirche gehört ein Teil der Campusfläche. „Klar, dass auch wir uns für unseren Teil an der Finanzierung beteiligen müssen“, sagt er. „Mal sehen, wo wir das Geld herbekommen. Das wird nicht einfach.“

Maibaum auf dem Campus

Der Campus soll auf jeden Fall zeitgleich mit dem Schulum- beziehungsweise -neubau fertig werden. „Es macht ja keinen Sinn, dass die Baufahrzeuge gleich mehrfach anrücken müssen“, sagt Schodder. Das wäre dann im Herbst des kommenden Jahres. Und Ideen für die Nutzung des Campus als neuen Dorfplatz gibt es auch schon. „Vielleicht könnte man dort den Maibaum aufstellen, wenn die Feuerwehr an die Großburgwedeler Straße umgezogen ist“, sagt der Ortsbürgermeister.

Von Thomas Oberdorfer