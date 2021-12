Großburgwedel

Reiselektüre versenden, Insektenhäuser bauen und die Grünflächen pflegen – all das sind Aufgaben, die Menschen mit Beeinträchtigung in der Werkstatt der Pestalozzi-Stiftung übernehmen und so am Arbeitsleben teilhaben. Mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Gruppenleitung arbeiten im Gebäude an der Pestalozzistraße 30b aktuell 127 Beschäftigte. Zu ihnen gehören auch Jaqueline Langer und Stefan Beregus. Sie sind in der Gruppe Mailing- und Versand der Werkstatt tätig. Sie berichten bereitwillig und ausführlich über ihre alltägliche Arbeit – und das mit viel Stolz.

„Mallorca ist der ewige Dauerbrenner“, erzählt Beregus. Damit meint der 28-Jährige nicht das eigentliche Reiseziel, sondern einen Reiseführer über die beliebte spanische Insel. Rund 700 verschiedene Reiseführer lagern in den Räumen der Gruppe Mailing-Versand. Täglich verschicken Beregus und seine Kollegen für einen großen Reisekonzern aus Hannover die passende Lektüre an dessen Kundinnen und Kunden.

Mitarbeiter verschicken 6000 Reiseführer pro Monat

Beregus und Langer kennen sich in den vier großen Regalen der Werkstatt bestens aus. Beide wissen aus dem Effeff, wo sie die Bücher zum Beispiel über die Kanarischen Inseln, Österreich und China finden. Haben sie den passenden Band, dann stecken sie ihn anschließend in einen Briefumschlag. Danach kleben sie ein Adressetikett darauf, das sie vorher ausgedruckt und mit den Bestellungen abgeglichen haben. „Rund 6000 Exemplare pro Monat verschicken wir normalerweise an die Reisenden“, berichtet Beregus. Er ist auch Vorsitzender des Werkstattrates, der die Interessen der Beschäftigten vertritt. Wegen Corona seien es aber aktuell lediglich rund 1000 Reiseführer, die sie überwiegend an Menschen versenden, die auf Kreuzfahrten gingen, ergänzt Gruppenleiter Michael Timm.

Susann Mirfabrikikar zeigt einen Kreativkarton, den sie mit vielen Teilen befüllt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Das ist längst noch nicht alles, was die Gruppe in der Werkstatt neben dem Wichernhaus erledigt. Mit einem großen Karton kommt Langer um die Ecke. „Wir falten die Kartons und richten darin aus vorgefertigten Pappteilen Fächer ein“, erzählt die 25-Jährige lächelnd. Die fertigen Kartons verschickt die Gruppe an einen Autozubehörlieferanten, der sie mit seinen Produkten füllt.

In der Werkstatt werden auch Kreativpakete gepackt

Über einen weiteren Auftrag der Werkstatt berichtet Susann Mirfabrikikar. Sie erklärt, wie sie und ihre Kollegen ein sogenanntes Kreativpaket eines Auftraggebers befüllen. „Da kommen zum Beispiel Buntstifte, ein Block, eine Tasse, Strohhalme sowie ein Schlüsselanhänger hinein“, sagt die 31-Jährige. Damit auch tatsächlich alles in dem Karton drin ist, müsse sie gut aufpassen und sich konzentrieren.

Sie zeigt auf einen Einsatzplan, der an der Wand hängt. Von jedem Mitarbeiter gibt es ein Foto, das an einem Magneten befestigt ist. „Wenn einer krank oder im Urlaub ist, wird das Foto in die jeweilige Spalte gerückt“, erklärt Mirfabrikikar. „So sehen wir, wer an dem jeweiligen Tag in der Werkstatt ist.“

Der Beschäftigte Carsten Lange (links) und Gruppenleiter Matthias Denk halten den bereits eingepackten Keilriemen in der Hand. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Zwei Räume weiter steckt Carsten Lange in der Montagewerkstatt Keilriemen in eine Verpackung. Sein Team fertigt zudem liebevoll und sehr akkurat Insektenhäuschen und Hummelhotels sowie Bienenwachsplatten. Lange arbeitet zwei Tage die Woche in der Werkstatt der Pestalozzi-Stiftung. Er hat noch einen anderen Job: „Drei Tage bin ich in der Leergutannahmestelle im Supermarkt beschäftigt“, verrät er. Bereits seit sieben Jahren arbeitet er dort. „Die Arbeit macht mir Spaß und ich bin immer freundlich zu den Leuten“, sagt er und lacht.

1986 nimmt die Werkstatt in Großburgwedel ihren Betrieb auf

1986 hatte die Pestalozzi-Werkstatt in Großburgwedel ihren Betrieb aufgenommen. Zunächst arbeiteten die Erwachsenen mit Beeinträchtigungen im ehemaligen Wichernhaus. 1999 zogen die Werkstätten in einen direkt angrenzenden Neubau, den die Stiftung 18 Jahre später noch erweiterte.

Menschen mit Beeinträchtigung soll die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht werden – so sieht es das Gesetz vor. Diese Möglichkeit bietet die Stiftung nicht nur in Großburgwedel, sondern auch in Mellendorf und Altwarmbüchen an. Zu den Werkstätten in Großburgwedel gehört auch der Berufsbildungsbereich, der sein Domizil nun im Wichernhaus hat. Neben der Gruppe Mailing und Versand gibt es noch den Arbeitsbereich Konfektionierung für das Verpacken von Kosmetikartikeln und weiteren Waren sowie einen Entsorgungsfachbetrieb, etwa zur Aktenvernichtung.

Heinz-Hermann von der Behrens (von links), René Schumann, Sascha von Gehr im Hintergrund und Thorben Bergau fegen auf dem Gelände der Pestalozzi-Schule Laub zusammen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Schräg gegenüber der Werkstatt an der Pestalozzistraße befindet sich die Förderschule. Dort ist unterdessen die Garten- und Landschaftsbaugruppe im Einsatz. Das neunköpfige Team aus Menschen mit Einschränkungen gehört ebenfalls zu der Werkstatt in Großburgwedel. Aktuell haben die Mitglieder alle Hände voll zu tun: Heinz-Hermann von der Behrens, Thorben Bergau, René Schumann und Sascha von Gehr fegen auf dem Gelände der Pestalozzi-Schule Laub zusammen.

Von der Behrens ist schon lange dabei und legt großen Wert darauf, dass er der Hecke entlang der Pestalozzistraße einen geraden Schnitt verpasst. „Das muss gut aussehen“, sagt der 63-Jährige. Seine Lieblingstätigkeit ist allerdings, mit dem sogenannten City-Ranger den Rasen zu mähen. Peter Springmann leitet die Gruppe, die Pflege- und Gartenarbeit auf sämtlichen Flächen der Stiftung in Großburgwedel übernimmt. Und das sei viel. „Aber auch gewerbliche und private Kunden beauftragen uns mit der Gartenpflege“, sagt er.

Von Katerina Jarolim-Vormeier