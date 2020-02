Großburgwedel

Früher nutzten die Großburgwedeler die Hannoversche Straße für Spaziergänge, heute prägen Autos das Straßenbild. Die Postkarte entstand um 1910. In den vergangenen 110 Jahren hat sich dieser Bereich Großburgwedels komplett verändert. Kein Gebäude – das auf dem historischen Bild zu sehen ist – steht heute noch. Und auch die Straße ist nicht mehr wiederzuerkennen. Das alte Basaltpflaster ist einer Asphaltdecke gewichen, die Sommerstreifen am rechten und linken Fahrbahnrand sind zu Bürgersteigen und Parkplätzen umgebaut worden.

Auf den Grundstücken der beiden ehemaligen Bauernhöfe Freund und Hanebuth (rechte Bildseite) stehen heute die Sperber-Apotheke, eine Gaststätte und das Bettengeschäft Hotes. Auf der linken Seite entstand der Penny-Markt auf dem Grundstück des ehemaligen Grote-Hofes. Und noch etwas fällt auf: Blieben an vielen Stellen in Großburgwedel die alten Bäume stehen, so wurden in diesem Bereich alle im Laufe der Jahre gefällt. Außerdem gibt es eine neue Straße: Auf der rechten Seite mündet seit den Sechzigerjahren die Straße An der Buhle in die Hannoversche Straße.

Alle alten Gebäude sind verschwunden: Nichts erinnert an der Hannoverschen Straße an die Zeit vor 110 Jahren. Quelle: Thomas Oberdorfer

Zur Galerie Wie hat sich Großburgwedel in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Das zeigt die HAZ-Serie „Burgwedel einst und heute“ mit alten Motiven aus der Sammlung von Siegfried Messer und Familie Wöhler einerseits und aktuellen Motiven aus der Stadt andererseits.

Von Thomas Oberdorfer