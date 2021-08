Großburgwedel

Heinrich Bischoff hat seine heutige Frau Ingeborg kennengelernt, weil er sich im richtigen Moment umentschieden hat. Ein Arbeitskollege verkaufte Heinrich Ende der Fünfzigerjahre einen VW Käfer. Ein Manko hatte der Verkauf, denn Heinrich besaß keinen Führerschein – und hat ihn bis heute nicht. Also entschied er, dass sein Bruder Rolf den Wagen bekommen sollte. Eines Tages im Jahr 1961 fragte der Bruder, ob Heinrich mit ihm zum Flughafen Langenhagen fahren wolle. Ein Freund des Bruders, Hansi, wollte dort mit seiner Cousine, die in Großbritannien als Au-Pair- Mädchen arbeitete und gerade auf Besuch war, Kaffee trinken. „Erst wollte ich nicht mit“, gesteht der heute 83-Jährige Heinrich Bischoff. Doch dann hatte er sich anders besonnen.

Im hannoverschen Standesamt heirateten Ingeborg und Heinrich Bischoff 1961. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Repro)

Erstes Treffen am Flughafen

„Und das ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen“, sagt Bischoff heute und schaut liebevoll in die Augen seiner Frau. Heinrich Bischoff lernte am Flughafen Ingeborg kennen. Verguckte sich sofort in sie – und verabredete sich heimlich mit ihr am Kröpcke in Hannover. „Das sollten die anderen nicht wissen“, verrät er. Das Treffen im Februar und weitere Zusammenkünfte haben beide schnell zusammengebracht.

Dann ging alles sehr schnell: Bereits am 1. April 1961 feierten sie ihre Verlobung. Und viereinhalb Monate später gaben sich der Maschinenschlosser und die Verkäuferin das Ja-Wort im hannoverschen Standesamt. Die schnelle Hochzeit habe neben der Liebe auch einen anderen Grund gehabt, verrät Ingeborg Bischoff. „Wir wollten eine gemeinsame Wohnung – und ohne Trauschein gab es keine.“ Aber die heute 83-Jährige hatte damals Durchsetzungskraft und sprach wöchentlich beim Wohnungsamt vor. Schließlich bekamen sie eine Ein-Zimmer-Wohnung in Misburg, wo Heinrich aufwuchs.

Maschinenschlosser ist weltweit auf Montage

Als ihr Sohn Frank 1967 das Licht der erblickte bezogen sie im gleichen Haus eine Zwei-Zimmer-Wohnung und vier Jahre später sogar eine Etage tiefer drei Räume, wo auch Tochter Regina aufwuchs. Insgesamt 38 Jahre lang wohnte Familie Bischoff in Misburg. Während der Zeit war Heinrich Bischoff als Maschinenschlosser weltweit auf Montage unterwegs. Er baute Anlagen zur Herstellung zum Beispiel von Wasserschläuchen und PVC-Bodenbelägen in Ostasien, Amerika und in Europa.

Lesen Sie auch Burgwedel: Helga und Fritz Rabing feiern ihre diamantene Hochzeit

„Ich wollte meine Frau mit in die USA nehmen“, verrät er und seine Frau bedauert: „Ich hatte aber keinen, der auf die Kinder aufgepasst hätte.“

Die Familie reiste gemeinsam an die Ostsee, doch die meiste Zeit widmeten sich die Bischoffs ihrem Hobby, nämlich dem Schrebergarten in Kirchrode. Und wenn keine Gartenarbeit anstand, setzte sie sich gern aufs Fahrrad und machten Touren in der Umgebung.

Jubilare fühlen sich in Großburgwedel wohl

Vor heute 21 Jahren besorgte Sohn Frank seinen Eltern die Wohnung in Großburgwedel. „Hier fühlen wir und wohl“, sagt die 83-Jährige. Nun feiert das Paar am Dienstag, 17. August, diamantene Hochzeit. „In 60 Jahren gibt es einige Querelen“, räumt Heinrich Bischoff ein. Aber seine Frau habe immer Verständnis für ihre Ehe gezeigt – und das halte zusammen.

An ihrem Jubiläumstag feiern sie mit der Familie in der Wedemark. „Am Hochzeitstag sind wir mit einer weißen Kutsche durch Hannover gefahren“, erinnern sich beide. „Mal schauen was heute passiert“, sind Ingeborg und Heinrich Bischoff gespannt, was die Familie möglicherweise als Überraschung auf die Beine stellt.

Von Katerina Jarolim-Vormeier