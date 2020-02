Großburgwedel

Was einst aus einer Bierlaune heraus entstand, wächst nun Schritt für Schritt: Los ging es im Mai 2019 mit einer Fläche. Damals säte die Initiative Bienen-Blühstreifen-Burgwedel-Isernhagen (IBBBI) auf einer rund 1000 Quadratmeter großen Fläche an der Straße Heisterholz – eine der Großburgwedeler Umgehungsstraßen – eine für Insekten optimierte Spezialmischung aus. Das war der Startschuss. Jetzt nehmen die Umweltschützer drei weitere Flächen in Angriff. Zwei in Engensen und eine in Isernhagen F.B. Doch damit soll noch nicht Schluss sein, die Initiative sucht weitere Grundstücke.

IBBBI wirbt mit Transparent für ihr Vorhaben

Inzwischen wirbt die Initiative auf einem Acker in Großburgwedel mit einem eigenen Transparent für ihr Projekt. Es ist nicht zu übersehen. Auf zwei eigens dafür aufgestellten Strohballen brachten die IBBBI-Mitglieder Meinolf Helling und Wilfried Plum ein großes Banner an. Sie hoffen, dass sich auf diesem Wege weitere Mitstreiter finden lassen, die die Initiative unterstützen. Bereits mit im Boot ist die Bürgerstiftung Burgwedel. Nicht zuletzt deshalb halfen Stiftungschef Walter Heitmann und seine Stellvertreterin Monika Stellmacher beim Aufbau von Strohballen und Bannern. Schließlich beteiligt sich die Stiftung an den Kosten der Blühstreifen.

Das Ziel des Projekts: Die Insektenpopulation in Burgwedel soll wieder größer werden. „Überall liest man vom Insektensterben“, sagt Helling –und die wenigsten täten etwas. Getreu ihrem Motto „Alle reden darüber – wir machen es“ will die dreiköpfige Initiative vor allem die mehr als 500 in Deutschland vorkommenden Wildbienenarten schützen.

Deshalb hatte die IBBBI bereits im vergangenen Jahr nach geeigneten Flächen gesucht. Eine hat ihnen der Isernhagener Landwirt Friedel Könecke in Großburgwedel zur Verfügung gestellt. Es ist das Randstück eines Feldes gleich gegenüber der Einfahrt zur Straße Auf der Ramhorst. Für die Bewirtschaftung erhält er einen Obolus. „Ebenso verhält es sich mit den anderen Flächen in Engensen und F.B.“, sagt Helling. Die Bauern kämen mit ihren Maschinen und pflügten tief durch, damit die Grasnarben entfernt werden würden.

Dreijährige Saat sorgt für Artenvielfalt

In Großburgwedel hatte die Initiative eine dreijährige Saatmischung für Artenvielfalt mit insgesamt 21 verschiedenen Pflanzen zur Begrünung des Streifens ausgesät. Den größten Anteil haben Buchweizen, Kulturhafer, Malve, Sonnenblumen, Rotklee sowie gelb- und weißblühender Steinklee. „Trotz der Trockenheit und Hitze im vergangenen Jahr hat sich die Saat gut entwickelt“, berichtet Meinolf Helling. „Die gleiche Saat verwenden wir auf den drei anderen Flächen auch.“

„In Deutschland sind die Insektenpopulationen in den vergangenen Jahren um etwa 80 Prozent zurückgegangen“, erläutert Helling seine Motivation. Als Hauptgründe dafür nennt er die zunehmende Verwendung von Herbiziden, die das Unkraut vernichten und so helfen riesige Flächen mit Mais- und Raps-Monokulturen entstehen lassen.

Bürgerstiftung unterstützt das Projekt

Um ihr Vorhaben auch finanziell abzusichern, hat die Initiative die Bürgerstiftung Burgwedel mit ins Boot geholt. „Wir unterstützen die Bewirtschaftung der Fläche und geben Geld für die Saat“, sagt der Vorstandsvorsitzende Walter Heitmann. Drei Jahre lang zahlt die Bürgerstiftung pro Jahr jeweils 550 Euro. „Über die Unterstützung des Blühstreifen-Projekts in Isernhagen F.B. gibt es aktuell Gespräche mit der Isernhagener Bürgerstiftung“, sagt Helling.

Kommt bei Insekten gut an: der von der Bürgerstiftung Burgwedel finanzierte Blühstreifen am Heisterholz. Quelle: Thomas Oberdorfer

Wer eine Fläche der Initiative überlassen möchte, kann sich per E-Mail an ibbbi.bluehstreifen@gmail.com melden.

Von Katerina Jarolim-Vormeier