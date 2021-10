Der Neubau an der Hauptstraße im Burgwedeler Ortsteil Wettmar stößt so manchem sauer auf. Denn es sieht so aus, als habe das Gebäude vier anstatt zwei Geschosse, die der Bebauungsplan eigentlich vorschreibt. Burgwedels Bauamtsleiter Oliver Götze erläutert, warum der Architekt dabei lediglich nur alle Möglichkeiten ausgenutzt hat.