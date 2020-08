Neuwarmbüchen/Thönse

Glück hatte am Montagmorgen die Fahrerin eines Opel Corsa. Auf ihrer Fahrt von Neuwarmbüchen in Richtung Thönse krachte sie mit ihrem Auto gegen einen Baum am Straßenrand. Die Frau erlitt aber nur leichte Verletzungen, am Auto hingegen dürfte Totalschaden entstanden sein.

Und so passierte der Unfall: Die 48-Jährige kam kurz hinter dem Oldhorster Kreisel auf der K116 nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Dort verlor die Frau die Kontrolle über den Wagen, schleuderte zurück auf die Straße und in den Graben auf der gegenüberliegenden Seite. Dort endete ihre Fahrt schließlich an einem Baum.

Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 8.20 Uhr. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, zu größeren Behinderungen im Berufsverkehr kam es nach Aussage der Polizei nicht.

Von Thomas Oberdorfer