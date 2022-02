Großburgwedel/Isernhagen F.B

Gleich drei Mal waren Diebe am Montag an und in Supermärkten in Burgwedel und Isernhagen in kurzen Zeitabständen unterwegs. Gegen 11.25 Uhr bemerkte ein 72-Jähriger nach dem Einkauf im Edeka-Markt an der Hannoverschen Straße in Großburgwedel das Fehlen seiner Geldbörse mit Bargeld und Zahlungskarten. Er vermutet, dass ihm das Portemonnaie beim Bezahlen an der Kasse oder auf dem Weg zu seinem Wagen gestohlen wurde.

Dieb lenkt Frau ab und stiehlt ihre Börse

Gegen 11.50 Uhr ließ ein Unbekannter auf dem Parkplatz vom Rewe am Rathausplatz in Großburgwedel eine weitere Geldbörse mitgehen. Nachdem eine 78-Jährige gerade in ihrem Wagen den Einkaufskorb samt Portemonnaie in ihrem Wagen deponiert hatte wurde sie von einem Mann angesprochen, ob sie Geld wechseln könne. Sie lehnte die Bitte ab, doch als sie kurz abgelenkt war, wurde ihr Portemonnaie offenbar entwendet. Das Fehlen bemerkte sie erst, nachdem sie losgefahren war. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 40 und 45 Jahre alt, hat ein südländisches Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch.

Dazu wurde den Polizeibeamten ein weitere Vorfall in Isernhagen gemeldet: Gegen 12 Uhr näherte sich ein Mann in den Geschäftsräumen des Rewe-Marktes am Lohner Weg in F.B. älteren Kunden auffällig. Ob es tatsächlich zu Taschendiebstählen kam, ist laut Polizei aber nicht nicht geklärt. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er hat schwarze Haare und trug ein schwarzes Basecap, eine schwarze Weste über seinem weißen Kapuzenpullover und dazu eine dunkle Hose und weiße Turnschuhe.

Männer sprechen Kunden auf Parkplatz an

Auf dem Parkplatz sprach der Mann zudem zusammen mit einem weiteren Mann seines Alters (kurze dunkle Haare, schwarze Jacke und etwa 1,65 Meter groß) Kunden an, um angeblich Geld für einen sozialen Zweck zu sammeln. Als Zeugen mit der Polizei drohten, fuhren die zwei Männer mit einem Wagen weg.

Zeugen können sich unter Telefon (05139) 9910 an die Polizei in Großburgwedel wenden.

Von Alina Stillahn