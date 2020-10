Altwarmbüchen/Großburgwedel

Dass die vier gestohlenen Hosen nicht eine, sondern vier verschiedene Größen hatten, wurde einem Dieb vor dem Burgwedeler Amtsgericht zum Verhängnis. Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls schickte Amtsrichter Michael Siebrecht den 43-Jährigen Mann ins Gefängnis. Dieser hatte behauptet, die Hosen für den persönlichen Gebrauch, beziehungsweise für einen Freund gestohlen zu haben. Das hätte im Zweifelsfall eine niedrigere Strafe nach sich gezogen. Doch der Richter glaubte den Beteuerungen des Angeklagten nicht. Der Versuch, ihm weitere Diebstähle nachzuweisen, scheiterte an der nicht wirklich überzeugenden Bildqualität einer Überwachungskamera.

Einkaufstüte mit Alufolie ausgekleidet

Die ganze Geschichte begann vor wenigen Wochen in einem Bekleidungsgeschäft im A2-Center. Ende Juli erwischte der Ladendetektiv den Angeklagten auf frischer Tat. Mit vier teuren Markenjeans in einer präparierten Einkaufstüte. Die war von innen mit Alufolie ausgekleidet. So wollte der Angeklagte verhindern, dass die Sicherungsetiketten der jeweils 100 Euro teuren Hosen beim Verlassen des Geschäfts Alarm auslösen würden. Klappte aber nicht. Er fiel dem Ladendetektiv auch so auf. Der hielt ihn fest und verständigte die Polizei. Ein Richter erließ Haftbefehl und der Mann wanderte in Untersuchungshaft. Denn der Asylbewerber aus Algerien hatte keinen festen Wohnsitz, sodass Fluchtgefahr bestand.

Als der Ladendetektiv die Videoaufzeichnungen des Vortages noch einmal überprüfte, entdeckte er auf ihnen ebenfalls den kurz zuvor erwischten Ladendieb. Wieder war er in der Abteilung mit den teuren Hosen unterwegs, und wieder hatte er eine verdächtige Einkaufstasche dabei. Mit diesen Aufzeichnungen sollten dem Angeklagten nun weitere Diebstähle nachgewiesen werden. Dazu wurden die Aufnahmen im Gerichtssaal gezeigt. Doch sie überzeugten lediglich den als Zeuge anwesenden Ladendetektiv. „Da hat er jetzt die Hosen in der Tüte und verlässt den Laden“, kommentierte er die entscheidenden Momente der Aufnahme.

Zu unscharf: Videoaufnahmen reichen nicht als Beweis

Doch das erkannten die weniger geschulten Augen der restlichen Prozessbeteiligten nicht wirklich. Zu sehen war auf der Aufnahme, wie der Angeklagte mit zwei Hosen unter dem Arm eine Umkleidekabine ansteuerte und kurze Zeit später diese ohne die Hosen wieder verließ. Ob die teuren Beinkleider nun wirklich in der Tüte steckten, wie der Ladendetektiv meinte, oder doch noch in der Kabine lagen, ließ sich nicht klären. Und ob die – nur auf einem winzigen Bildausschnitt sichtbare – Einkaufstüte nach dem Verlassen der Kabine prall gefüllt war oder eben leer blieb, ließ sich ebenfalls nicht mit Sicherheit sagen. „Ich sehe da keinen Unterschied“, kommentierte Siebrecht die doch recht unscharfen Aufnahmen. Im Zweifel für den Angeklagten.

So blieb es bei einer Verurteilung wegen des Diebstahls von vier Hosen. Viel schwerwiegender für den Angeklagten war allerdings, dass Siebrecht der Anklage folgte und den Mann wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verurteilte. Vier Hosen, in vier unterschiedlichen Größen, darin konnte der Richter keinen Diebstahl für den persönlichen Gebrauch erkennen. Denn der hätte unter Umständen ein deutlich milderes Urteil nach sich ziehen können. Vielmehr verurteilte er den Angeklagten wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten – ohne diese auf Bewährung auszusetzen.

Widerruf einer Bewährungsstrafe droht

Und die Verurteilung in Burgwedel könnte für den Mann noch eine andere, bittere Folge haben: Kürzlich wurde er wegen eines Drogendelikts vom hannoverschen Amtsgericht zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Auf Bewährung. Ob diese – nach dem Urteil des Burgwedeler Gerichts – nun widerrufen wird, bleibt offen. „Das habe ich heute hier nicht zu entscheiden“, erklärte Siebrecht und schickte den Angeklagten zurück ins Gefängnis.

Von Thomas Oberdorfer