Üblicherweise präsentieren sich die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Isernhagen & Burgwedel im Januar auf der Bühne des Isernhagenhofs, wo die Schule auch ihren Hauptsitz hat. Dann ist die Veranstaltungsscheune in Isernhagen F.B. zumeist rappelvoll. Wegen der Corona-Krise kann die Musikschule die beliebte Veranstaltung aber nicht auf die Beine stellen – wie schon im vergangenen Jahr.

Dafür zeigen die jungen Musikerinnen und Musiker ihr Können bei einem Onlinekonzert. Die Aufnahmen werden auf der Homepage www.musikschule-isernhagen-burgwedel.de im Februar verlinkt und zu sehen sein. Wie und wann die Musikschule ihr 50-jähriges Bestehen in diesem Jahr feiern wird, ist angesichts der Pandemie allerdings noch ungewiss.

Auch Instrumentenstreichelwiese gibt es nicht live

Musikschulleiter Andreas Fingberg-Strothmann kann zudem die Instrumentenstreichelwiese nicht anbieten. Deshalb gibt es auf der Internetseite kurze Videos, in denen die Lehrer Instrumente vorstellen. Das sei schon frustrierend, sagt er. Die Musikschule schiebe anberaumte Veranstaltungen von Woche zu Woche – und müsse sie dann doch absagen. Fingberg-Strothmann weiß genau, dass sich die Kinder über einen öffentlichen Auftritt vor ihren Eltern und Großeltern sehr freuen würden. „Aber es geht nicht.“

Öffentliche Veranstaltungen sind laut dem Musikschulleiter auch nicht das Kerngeschäft der Einrichtung. Immerhin laufen die Kurse der Musikschule normal. „Die Kinder genießen es, und der Unterricht läuft prima“, sagt Fingberg-Strothmann.

Beim Klavierunterricht herrscht Maskenpflicht

In den Gebäuden, die die Musikschule nutzt, sind Einbahnstraßen eingerichtet. Zudem herrscht Maskenpflicht – auch beim Klavier-, Gitarren- und Cellounterricht. Ausgenommen davon sind die Schüler, die Blasinstrumente wie Block- und Querflöte, Oboe, Fagott, Klarinette und Saxofon spielen. Sie aber müssen die Maske bis zum Stuhl tragen, sagt Fingberg-Strothmann, selbst ein Klarinettist. Im Klassenraum sei dann für ausreichend Abstand zwischen den Schülerinnen und Schülern gesorgt. Außerdem werde regelmäßig gelüftet.

Der Onlineunterricht in den vergangenen zwei Jahren habe die Musikschule zwar gerettet, aber auch die Grenzen des Möglichen aufgezeigt. Trotz guter Technik kämen die Töne beispielsweise einer Klarinette nicht gut rüber. Der Musikschulleiter sei trotzdem froh, dass Unterricht per Video möglich sei. Aber er ersetze nicht das „Riechen der Töne in der Luft“, sagt Fingberg-Strothmann – und auch nicht den persönlichen Kontakt.

Musikschule besteht seit 50 Jahren

Außerdem steht noch der runde Jahrestag der Musikschule an. Auf fünf Jahrzehnte kann die Einrichtung mittlerweile zurückblicken. „Normalerweise hätten wir bereits vor eineinhalb Jahren mit der Planung für einen Festakt begonnen“, sagt Fingberg-Strothmann. Stattdessen sei wegen der Pandemie nichts geplant. Er hofft vielleicht im September auf eine Feier. Das sei aber alles noch sehr ungewiss. „Weinen und Stöhnen nützt nicht“, sagt er.

