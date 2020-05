Burgwedel/Isernhagen

Lange konnten die Schüler und Lehrer der Musikschule Isernhagen & Burgwedel nicht gemeinsam musizieren – zumindest nicht an einem Ort. Doch das Warten hat nun ein Ende. Durch die neuste Verordnung der niedersächsische Landesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie darf die Musikschule seit Montag wieder den Präsenzunterricht anbieten. „Wir haben daher wieder geöffnet“, sagt Musikschulleiter Andreas Fingberg-Strohtmann. „Einige Schüler und Lehrkräfte sind auch schon wieder da“. Während die einen schon wieder gemeinsam musizieren, müssen sich andere hingegen noch weiter gedulden. Denn die Regelung gilt nicht für alle Musikschüler.

Viele Auflagen für Musikschule

Von einer Normalität, wie sie vor der Corona-Pandemie war, ist der Präsenzunterricht allerdings noch entfernt. Dies liegt vor allem an den Sicherheits- und Hygieneauflagen. „Wir haben im Moment eine Einbahnstraßenregelung in der Musikschule“, sagt Fingberg-Strohtmann. Durch diese Regelung gebe es wenig Kontakte außerhalb der Räume und nur wenige Begegnungen, wenn jemand neues ins Gebäude kommt. Um die Anzahl der Besucher zudem gering zu halten, sollen auch die Eltern der Kinder nach Möglichkeit nicht mit in die Musikschule kommen.

Anzeige

Doch damit nicht genug. Hinzu kommt, dass alle den Abstand von 1,50 Metern einhalten sowie sich vor und nach dem Unterricht die Hände waschen müssen. „Wenn es geht, sollte auch eine Maske getragen werden. Das ist aber keine Pflicht“, sagt Fingberg-Strohtmann. Und dass dies funktioniert, hat bereits der Keyboard-Unterricht gezeigt. „Dort haben alle eine Maske getragen, obwohl sie es nicht gemusst hätten.“

Weitere HAZ+ Artikel

Musikunterricht nur im Hauptgebäude

Eine weitere Einschränkung ist, dass der Unterricht zurzeit nur im Hauptgebäude in der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. möglich ist. „Unsere Zweigstellen haben noch geschlossen“, sagt der Schulleiter. „Für viele Eltern bedeutet dies, dass sie eine Anreise organisieren müssen.“ Um den Eltern die Zeit dafür zu geben, haben sich einige Lehrkräfte dafür entscheiden, erst nächste Woche mit Präsenzunterricht zu beginnen – und geben weiter Online-Unterricht. „Das haben wir über ein paar Wochen ja schon geübt“, sagt Fingberg-Strohtmann mit Blick auf den im April eingeführten Videounterricht, welchen 95 Prozent der Musikschüler genutzt haben. „Für die Übergangszeit war dies das Beste.“

Doch die Bläser und Sänger müssen sich weiterhin gedulden, da für sie der Präsenzunterricht weiterhin verboten ist. „Vielleicht klappt es ja schon in zwei Wochen mit den Bläsern“, hofft Fingberg-Strothmann. „Immer wenn es weitere Möglichkeiten gibt, nutzen wir diese auch.“ Allerdings geht der Schulleiter davon aus, dass die Elementarkurse für bis sechsjährige Kinder noch länger auf den Präsenzunterricht warten müssen. Aus diesem Grund setzten die Lehrer auch dort weiter auf Online-Unterricht. „Eine unserer Lehrerinnen bereit dafür Videos vor und schickt den Link dann an die Eltern“, erläutert Fingberg-Strothmann.

Wichtig ist der Musikschule mit dem Videounterricht vor allem eines: im Kontakt zu bleiben. „Wir möchten auch in Corona-Zeiten Wissen und Freude an Musik vermitteln“, sagt der Schulleiter.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Lisa Otto