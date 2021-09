Kleinburgwedel

Zum ersten Treffen der neuen Kindergruppe lädt die Naturschutzjugend (Naju) des Nabu Burgwedel/Isernhagen am Freitag, 1. Oktober, ein. Mit dabei sein werden auch Bettina Kamieth und Enke Eisenberg.

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahre. Für Naju-Mitglieder ist das Angebot kostenfrei. Wer nicht Mitglied ist, zahlt 3 Euro.

Anmeldung per E-Mail

Auf der ersten Tour wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 15.30 bis 17 Uhr die Natur rund um den Würmsee erkunden. Treffpunkt ist der Parkplatz am See. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich vorher bei Enke Eisenberg per E-Mail an enke_eisenberg@gmx.de anmelden.

Von Alina Stillahn