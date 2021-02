Die Pestalozzi-Stiftung muss den rund 200 Beschäftigten ihrer Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Burgwedel, Altwarmbüchen und Mellendorf die Löhne kürzen. Die Pandemie war zwar der Auslöser, der eigentliche Grund ist aber ein anderer.

"Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um Infektionen zu vermeiden", sagt Andrea Sewing (links), die den Bereich Behindertenhilfe leitet. Das gilt natürlich auch in der Jugendhilfe, für die Christine Klapproth-Hock zuständig, ist sowie für die von Claus Fitschen geleitete Pestalozzi-Stiftung insgesamt. Quelle: Martin Lauber