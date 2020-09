Großburgwedel/Isernhagen H.B

Der sogenannte Turbokreisel an der Auffahrt der A7 in Richtung Kassel zwischen Isernhagen H.B. und Großburgwedel kommt später. Das Land Niedersachsen hatte ursprünglich für spätestens nächstes Jahr den Umbau der Kreuzung geplant, um die langen Rückstaus und zahlreichen Unfälle dort künftig zu vermeiden. Doch die Arbeiten erfolgen bislang ganz und gar ohne Turboantrieb. Denn so schnell, wie ursprünglich angedacht, wird das Vorhaben nun doch nicht umgesetzt. Das bestätigte nun die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf Nachfrage. „Es läuft derzeit erst die Ausführungsplanung“, sagte Julia Fundheller von der Landesbehörde. Sie schätzt, dass die Arbeiten nicht vor 2022 beginnen können.

Die Vorbereitung der Bauarbeiten sei ein schwieriges Unterfangen und benötige Zeit, sagte Fundheller. „Dort sind in der Nähe große Unternehmen angesiedelt, die von den Einschränkungen während der Bauphase betroffen sein werden“, erklärte sie. Es sei daher ein enger und zeitintensiver Austausch erforderlich.

Ab 2021 übernimmt die Autobahn GmbH das Bauvorhaben

Ab dem 1. Januar 2021 wird die vor zwei Jahren neu gegründete Autobahn GmbH des Bundes in Niedersachsen die Verantwortung für die Planung, den Bau und den Betrieb der Autobahnen sowie ihrer Zufahrten übernehmen. Somit gibt die Landesbehörde, die bislang für sämtliche Autobahnen und Bundesstraßen in Niedersachsen verantwortlich gewesen ist, die Zuständigkeit für das Bauvorhaben ab. „Es wird eine neue Schnittstelle geschaffen. Das bedeutet aber auch organisatorische Veränderungen“, sagte Fundheller. Rund 900 Mitarbeiter der Straßenbaubehörde wechseln zur Autobahn GmbH. Angeblich soll das die Planung aber nicht noch weiter verzögern.

Neuer Turbokreisel erhält drei Zu- und Abfahrten

Der Umbau des Bereiches an der Isernhägener Straße sei aufgrund steigender Unfallzahlen in den vergangenen Jahren erforderlich. Der sogenannte Turbokreisel erhält drei Zu- und Abfahrten. Autofahrer aus Großburgwedel erhalten zwei Spuren – eine in Richtung H.B., eine zur Autobahn. Die zweite Zu- und Abfahrt des Kreisels werden Autofahrer, die in Richtung Kassel auf der A7 unterwegs waren und abgefahren sind, erreichen. Die dritte Zu- und Abfahrt ist aus Richtung Isernhagen H.B. erreichbar. Die Bezeichnung Turbokreisel ergibt sich laut der Landesbehörde aus der separaten Abbiegespur für Autofahrer aus Richtung Großburgwedel zur A7.

Die Verkehrsführung für Radfahrer soll ebenfalls verbessert werden. Das Land plant, den Radweg unter der Autobahnbrücke von derzeit 1,60 Meter auf 2,10 Meter zu verbreitern.

