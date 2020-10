Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

Ein kleiner Hoffnungsschimmer am Arbeitsmarkt: Im Bereich des Geschäftsstellenbezirks Burgwedel waren im September 1794 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 82 weniger als noch im August. Die Arbeitslosenquote betrug damit im September 4,7 Prozent. Allerdings: Im September des vergangenen Jahres – und damit in der Zeit vor der Corona-Pandemie – lag dieser Wert bei lediglich 3,5 Prozent.

Besonders hoch ist der Anteil der Arbeitslosen in der Altersgruppe zwischen 15 und 25 Jahren. Hier liegt die Quote bei 6,1 Prozent und ist damit die höchste unter allen Altersgruppen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr betrug die Quote 4,5 Prozent. Besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind zudem Ausländer. Hier liegt die Quote bei 20,5 Prozent, gegenüber 15,3 Prozent vor einem Jahr. Zum Arbeitsagentur-Geschäftsstellenbezirk Burgwedel gehören neben der Stadt selbst auch noch die Gemeinden Isernhagen und Wedemark.

Von Thomas Oberdorfer